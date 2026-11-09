WhatsApp-এ আসছে নতুন Contacts ট্যাব, এক নজরেই দেখা যাবে কারা অনলাইনে
নতুন Contacts ট্যাব খুললে একেবারে উপরে দেখা যাবে ‘Favourites’ সেকশন । সেখানে কী কী দেখা যাবে ? জেনে নিন...
Published : November 9, 2026 at 8:27 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp-এর Android ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন Contacts ট্যাব আনতে চলেছে সংস্থাটি । বর্তমানে এই ফিচারটি পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে ৷ এই ফিচার চালু হলে অ্যাপের নিচের দিকে থাকা নেভিগেশন বারে Communities ট্যাবের জায়গা নেবে Contacts। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের কন্ট্যাক্ট লিস্ট দেখতে পারবেন এবং কে অনলাইনে রয়েছেন, তা-ও জানতে পারবেন । আপাতত Android-এর হাতে গোনা কয়েকজন বিটা ব্যবহারকারীর কাছে এই আপডেট পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে WhatsApp-এর ফিচার সংক্রান্ত খবর প্রকাশকারী সংস্থা WABetaInfo।
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন Contacts ট্যাব খুললে একেবারে উপরে দেখা যাবে ‘Favourites’ সেকশন । এখানে ব্যবহারকারীর পছন্দের বা পিন করে রাখা কন্ট্যাক্টগুলি থাকবে। ফলে বারবার খোঁজাখুঁজি না করেই পছন্দের মানুষদের সঙ্গে দ্রুত চ্যাট শুরু করা যাবে। এর নীচে থাকবে সম্পূর্ণ কন্ট্যাক্ট লিস্ট।
তিনভাবে সাজানো যাবে কন্ট্যাক্ট লিস্ট
নতুন ট্যাবে কন্ট্যাক্টগুলি তিনটি পদ্ধতিতে সাজানোর সুবিধা থাকবে—Alphabetical, Birthday এবং Activity। Alphabetical বেছে নিলে নামের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কন্ট্যাক্টগুলি দেখা যাবে। Birthday অপশনে জন্মদিনের ভিত্তিতে সাজানো থাকবে তালিকা। আর Activity নির্বাচন করলে অনলাইনে থাকা ব্যক্তিরা তালিকার একেবারে উপরে চলে আসবেন। তাঁদের নামের পাশে দেখা যাবে সবুজ রঙের ডট।
যাঁরা অফলাইনে রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে শেষবার কখন অনলাইনে ছিলেন, সেই সময় অনুযায়ী তালিকা সাজানো হবে। তবে এই তথ্য তখনই দেখা যাবে, যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের Last Seen এবং Online Status শেয়ার করার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন।
Meta AI এবং ইনভাইট করার সুবিধাও থাকছে
WABetaInfo-র রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, নতুন Contacts ট্যাবের একেবারে নিচে Meta AI-এর সঙ্গে চ্যাট করার শর্টকাট থাকবে। সেখানে Meta AI-কে সবসময় অনলাইন হিসেবে দেখানো হবে এবং তার পাশে থাকবে সবুজ ডট আইকন।
এ ছাড়াও অন্য অ্যাপে শেয়ার করার জন্য ইনভাইট লিঙ্কের সুবিধা থাকবে। এমনকী Instagram-এ থাকা ফলোয়ারদের WhatsApp-এ আমন্ত্রণ জানানোর বিকল্পও দেখা যেতে পারে।
কীভাবে নতুন কন্ট্যাক্ট যোগ করবেন?
নতুন কাউকে কন্ট্যাক্ট লিস্টে যুক্ত করতে স্ক্রিনের নিচের ডানদিকে থাকা Floating Action Button-এ ট্যাপ করতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির First Name, Last Name, Username এবং Phone Number দেওয়ার সুযোগ থাকবে। ফোন নম্বর-সহ সেভ করা কন্ট্যাক্টগুলি ব্যবহারকারীর ফোনের Address Book-এর সঙ্গেও সিঙ্ক করা যাবে।
কেন সরছে Communities ট্যাব?
WhatsApp ইতিমধ্যেই চ্যাট লিস্টের মধ্যে Communities ফিল্টার যুক্ত করেছে। ফলে আলাদা করে নীচের নেভিগেশন বারে Communities ট্যাব রাখার প্রয়োজন কমেছে। তার পরিবর্তে Contacts ট্যাব আনলে ব্যবহারকারীরা একাধিক চ্যাট খুলে না দেখেই দ্রুত অনলাইনে থাকা পরিচিতদের খুঁজে নিতে পারবেন।
কবে সবার জন্য চালু হবে?
WhatsApp এখনও নতুন Contacts ট্যাবের বিভিন্ন লেআউট পরীক্ষা করছে। কিছু ব্যবহারকারীর অ্যাপে ইতিমধ্যেই Meta AI-এর জন্য আলাদা ট্যাব রয়েছে। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে Contacts ট্যাবের বিন্যাস কিছুটা আলাদা হতে পারে।
আপাতত হাতে গোনা কয়েকজন বিটা পরীক্ষকই এই সুবিধা পাচ্ছেন। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন আপডেটের মাধ্যমে সব ব্যবহারকারীর কাছে ফিচারটি পৌঁছতে পারে। তখন Google Play Store থেকে WhatsApp আপডেট করলেই নতুন সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে কবে এই ফিচার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে, তা এখনও জানায়নি WhatsApp। ফলে আপাতত এই সংক্রান্ত তথ্য WABetaInfo-র রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই জানা যাচ্ছে।
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