PDF ফাইল ট্রান্সফার আরও সহজ, নতুন ফিচার লঞ্চ Whatsapp-এর
এই ম্যাসেজিং অ্যাপের তরফে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যে Whatsapp-এ Adobe Acrobat সংযুক্তিকরণ করেছে ৷
Published : July 23, 2026 at 7:58 PM IST
হায়দরাবাদ : PDF শেয়ারের ক্ষেত্রে নতুন ফিচার চালু করল ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp ৷ Meta-র তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে ব্যবহারকারীরা PDF ডকুমেন্ট ডাউনলোড না করেও রিড করতে পারবেন ৷
বিশ্বের ব্যবহৃত ইনস্ট্যান্ট ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে Whatsapp ৷ শুধু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা গল্পগুজব নয়, বিভিন্ন ফাইল ট্র্য়ান্সফারও এই অ্যাপের মাধ্যমে সম্ভব ৷ ছবি, ভিডিয়ো, লোকেশন, ডকুমেন্ট ইত্যাদি মুহূর্তে পৌঁছে যায় অপরপ্রান্তের মানুষের কাছে ৷
জনপ্রিয় এই অ্যাপের মাধ্যমে PDF ফাইল ট্রান্সফারের সময় বেশ একটি নিয়ম মানতে হয় ৷ সেটা হল, ডাউনলোড না করে PDF ডকুমেন্ট রিড করা সম্ভব হয় না ৷ ফলে ফোনের স্টোরেজ দ্রুত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ এই সমস্যার সমাধানে এবার নয়া ফিচার আনল Whatsapp ৷
এই ম্যাসেজিং অ্যাপের তরফে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যে Whatsapp-এ Adobe Acrobat সংযুক্তিকরণ করেছে ৷ অর্থাৎ এবার থেকে আর হোয়াটসঅ্য়াপের PDF ডাউনলোড না করেই পড়া সম্ভব হবে ৷ শুধুমাত্র Whatsapp-এ আসা PDF ফাইলের উপর ক্লিক করতে হবে ৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে PDF ফাইল ওপেন হবে ৷
ইতিমধ্যে ভারতে এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন এই ফিচার ব্যবহারও করতে পারছেন ৷ এবার সমস্ত Whatsapp ব্যবহারকারীই এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷
Whatsapp এর তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই ফিচারের মাধ্যমে যে ব্যবহারকারীরা যে শুধুমাত্র PDF ফাইল রিড করতে পারবেন এমনটা নয় ৷ এডিটও করতে পারবেন ৷ অর্থাৎ মার্কআপ, হাইলাইট ইত্যাদিও করা সম্ভব হবে ৷ অন্যদিকে পাসওয়ার্ড প্রটেকটেড PDF ফাইলও দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের দাবি, ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেই PDF ফাইল প্রেরণ ও গ্রহণ করা যাবে ৷ এবং প্ল্যাটফর্ম কোনও মেসেজ রিড করতে পারবে না ৷ ফলে ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা নিশ্চিত থাকবে ৷
এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ গতবছর iPad এর জন্য Whatsapp চালু করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, iPad এর মাধ্যমে নতুন অ্যাকাউন্ট চালু করা সম্ভব ছিল না ৷ এবার সেই সুবিধাও চালু করা হয়েছে ৷
কারপ্লে ও Android Auto-তে Whatsapp ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ৷ ফলে অন-দ্যা-গো অবস্থাতেও সহজেই Whatsapp ব্যবহার করা সম্ভব ৷