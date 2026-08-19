ব্যাপক পরিবর্তন Whatsapp-এ, AI দিয়েই হবে এই কাজ

ব্যাপক পরিবর্তন Whatsapp-এ, AI দিয়েই হবে এই কাজ
বর্তমানে যে কোনও ছবি Whatsapp এর মধ্যে এডিট করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে কিছু বেসিক এলিমেন্ট পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ তাহলে নতুন কী কী পরিবর্তন আসছে?
Published : August 19, 2026 at 8:29 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ার ছবির ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে ৷ আগে মূলত 1:1 রেশিওর ছবি পোস্ট করা হত ৷ বর্তমানে তা পরিবর্তন হয়েছে ৷ ফেসবুক হোক ইনস্টাগ্রাম 9:16 ভার্টিক্যাল ইমেজ বা ভিডিয়ো পোস্টই সকলের পছন্দ ৷ নতুন এই ট্রেন্ডকে আরও জনপ্রিয়তা দিতে নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে Whatsapp ৷
বর্তমানে যে কোনও ছবি Whatsapp এর মধ্যে এডিট করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে কিছু বেসিক এলিমেন্ট পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ কিন্তু এবার সেই এডিটিং ফিচারে যোগ হতে চলেছে নতুন একটি ফিচার ৷ যার মাধ্যমে যেকোনও ছবিকে ভার্টিক্যাল অর্থাৎ 9:16 ফর্মাটে করা সম্ভব ৷
অর্থাৎ ধরে নিন আপনার কাছে কোনও ছবি আছে ৷ কিন্তু সেটি 9:16 ফর্মাটে নেই ৷ কিন্তু আপনি ওই ছবিটিই ভার্টিক্যাল অবস্থায় কাউকে পাঠাতে চান ৷ অথবা স্টেটাস দেওয়ার জন্য কিংবা শুধুমাত্র নিজের অন্য কোনও প্রয়োজনে ভার্টিক্যাল হিসেবে অর্থাৎ 9:16 সাইজে পরিবর্তন করতে চান ৷ সেক্ষেত্রে WhatsApp এর মাধ্যমেই এই কাজটি করতে পারবেন ৷
WhatsApp beta 2.26.33.2- যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের কাছে এই ফিচারটি ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে ৷ চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটির যে ড্রয়িং এডিটর রয়েছে সেখানেই এই ফিচারটি পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে এর পুরনো ভার্সন অর্থাৎ বিটা 2.25.36.12 ভার্সনটি যাঁরা ব্যবহার করছেন তাঁরা 3D, অ্যানিমি অথবা কোনও ছবিকে কার্টুনে পরিবর্তনও করতে পারবেন ৷
কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ফিচারটি ?
যে ফটোটি ভার্টিক্যাল সাইজে করতে চাইছেন সেটি সর্বপ্রথম WhatsApp এর ড্রয়িং প্ল্যাটফর্মে ওপেন করতে হবে ৷ তারপর সেখানে একটি অপশন থাকবে, যার নাম expands photo ৷ সেখানে ট্যাপ করলেই ছবিটি 9:16 সাইজে হয়ে যাবে ৷
WABetainfo জানিয়েছে কোনও ছবিকে ভার্টিক্যাল করার ক্ষেত্রে ছবিটি যে শুধুমাত্র স্ট্রেচ করে দেওয়া হবে তেমন নয় ৷ তাহলে ছবিটি ডিসটর্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই কারণে Meta AI প্রথমে ছবিটি অ্য়ানালিসিস করবে ৷ এবং তার ভিত্তিতে ছবিটির আয়তন পরিবর্তন হবে ৷ সেক্ষেত্রে কোনও ডিসটর্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ৷
এই ফিচারটি আপাতত বিটা ভার্সনে দেওয়া হয়েছে ৷ কবে থেকে সব ব্যবহারকারীর জন্য রোলআউট করা হবে সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি ৷