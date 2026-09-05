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Whatsapp এ বড়সড় বদল, ব্যবহার করা যাবে থার্ড পার্টি AI এজেন্ট

ব্যবহারকারী চাইলে agent-এর একটি নাম এবং profile photo সেট করতে পারবেন।

WhatsApp Rolls Out Third Party AI Agent Chats What to Know
Whatsapp (ছবি - ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 5:58 PM IST

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হায়দরাবাদ : Whatsapp-এ বড়সড় পরিবর্তন ৷ এবার থেকে যে কেউ থার্ড পার্টি AI এজেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে ৷ এর ফলে যাঁরা অটোমেটেড চ্যাটিং এ কথাবার্তা চালান, মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এর সবথেকে সুবিধা পাবে ৷

WhatsApp Beta info-তে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, এবার থেকে WhatsApp-এ থার্ড পার্টি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সাপোর্ট করবে ৷ অর্থাৎ এক্সটার্নাল AI এজেন্টের সুবিধা পাওয়া যাবে এই প্ল্য়াটফর্মে ৷ WhatsApp নিজেদের নীতিমালা ও শর্ত বিভাগেও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে 25 অগস্ট 2026 ৷ সেখানে বলা হয়েছে, WhatsApp ব্যতীত ব্যক্তিগত বা কোনও সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন থার্ড পার্টি এজেন্ট এবার WhatsApp-এ ব্যবহার করা যাবে ৷

বর্তমানে একসঙ্গে মোট 5টি থার্ড পার্টি এজেন্ট-কে যুক্ত করার সুযোগ দিচ্ছে WhatsApp ৷ সেক্ষেত্রে এগুলি পরিবর্তনও করা সম্ভব ৷ অর্থাৎ পাঁচটি এজেন্টের মধ্যে একটিকে সরিয়ে অন্য কোনও এজেন্ট যুক্ত করা যাবে ৷ পাশাপাশি সর্বাধিক পাঁচটি AI এজেন্ট যুক্ত করার অপশন দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতে পারে ৷

WhatsApp Help Centre-এর তরফে আলাদাভাবে জানানো হয়েছে, এই অ্যাপের মাধ্যমে থার্ড পার্টি AI এজেন্টের সঙ্গে কথা কথা বলা সম্ভব ৷

কীভাবে কাজ করবে Third-Party AI Agent?

WhatsApp tracker WABetaInfo-র নজরে এসেছে এই ফিচারটি। রিপোর্ট অনুযায়ী, Android-এর WhatsApp beta version 2.26.35.3-এ এই ফিচারটি দেখা গিয়েছে।

ব্যবহারকারীরা WhatsApp settings থেকে একটি এজেন্ট অ্যাড করে সেটিকে configure করতে পারবেন। এরপর সেই agent-এর জন্য আলাদা একটি conversation থাকবে, যেখানে সরাসরি message পাঠিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী চাইলে agent-এর একটি নাম এবং profile photo সেট করতে পারবেন। WhatsApp নিজে একটি API key তৈরি করবে, যা ওই agent-কে WhatsApp chat-এর সঙ্গে connect করতে ব্যবহৃত হবে। সংযোগ তৈরি হয়ে গেলে dedicated chat থেকেই agent-টি ব্যবহার করা যাবে।

সবাই কি এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ?

এই ফিচারটি এখনও development বা limited rollout পর্যায়ে রয়েছে। কয়েকটি দেশের সীমিত সংখ্যক ব্যবহারকারী বর্তমানে এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷

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