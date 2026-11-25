নির্দিষ্ট সময়ে নিজে থেকেই যাবে মেসেজ ! Whatsapp-এ নতুন ফিচারে ঝামেলা কমবে আপনারও
মেসেজ পাঠানোর সময় বর্তমান সময়ের 10 মিনিট পর থেকে সর্বোচ্চ আগামী দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এগিয়ে নির্ধারণ করা যাবে।
Published : November 25, 2026 at 7:33 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp ব্যবহারকারীদের জন্য অবশেষে এল বহু প্রতীক্ষিত একটি ফিচার। এবার থেকে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় বেছে নিয়ে মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। অর্থাৎ, আগে থেকেই মেসেজ লিখে রাখলে নির্ধারিত সময়ে তা নিজে থেকেই পৌঁছে যাবে প্রাপকের কাছে। Meta-র এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপটি জানিয়েছে, ব্যক্তিগত চ্যাটের পাশাপাশি গ্রুপ চ্যাটেও ব্যবহার করা যাবে এই সুবিধা। ফলে মেসেজ পাঠানোর জন্য আর নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে থাকার প্রয়োজন হবে না। এমনকী নির্ধারিত সময়ে প্রেরকের ফোন অফলাইন থাকলেও নিজে থেকেই পাঠানো হবে মেসেজ।
কীভাবে কাজ করবে WhatsApp Scheduled Messages ফিচার?
দীর্ঘদিন ধরেই Android এবং iOS-এর নির্দিষ্ট কিছু বিটা ব্যবহারকারীর কাছে এই ফিচারটি পরীক্ষা করছিল WhatsApp। অবশেষে 25 নভেম্বর নিজেদের অফিসিয়াল X অ্যাকাউন্টে একটি টিজারের মাধ্যমে Scheduled Messages ফিচারটির ঘোষণা করেছে সংস্থা।
এই ফিচারের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা মেসেজ লিখে সেটি পাঠানোর নির্দিষ্ট সময় বেছে নিতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে WhatsApp-এ কোনও ব্যক্তিগত চ্যাট অথবা গ্রুপ চ্যাট খুলতে হবে। এরপর মেসেজ লিখুন অথবা ছবি-ভিডিয়োর মতো মিডিয়া অ্যাটাচ করুন। তারপর Send বাটনটি কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় বেছে নেওয়ার অপশন আসবে।
WhatsApp is finally getting a feature we should've had years ago! You can now schedule messages to be sent automatically later. Here's how to try it: 1. Update WhatsApp. 2. Open any chat and type your message. 3. Long-press the send button. 4. Choose a date and time. 5. Confirm. That's it! You can schedule messages from 10 minutes to 14 days ahead. The feature is rolling out gradually, so don't worry if you don't see it yet. Now everyone can wish you a happy birthday at exactly 12 AM without staying awake.— Akash Elhance (@AkashElhan37908) November 25, 2026
রিপোর্ট অনুযায়ী, মেসেজ পাঠানোর সময় বর্তমান সময়ের 10 মিনিট পর থেকে সর্বোচ্চ আগামী দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এগিয়ে নির্ধারণ করা যাবে।
কী ধরনের মেসেজ শিডিউল করা যাবে?
Scheduled Messages ফিচারে সাধারণ টেক্সট মেসেজের পাশাপাশি লিঙ্ক, ছবি এবং ভিডিয়ো পাঠানোর ক্ষেত্রে সিডিউল টাইম সেট করা সম্ভব । WhatsApp-এর End-to-End Encryption-এর সুরক্ষাও বজায় থাকবে এই মেসেজগুলিতে। তবে আপাতত ডকুমেন্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে এই ফিচার কাজ করছে না বলেই জানা গিয়েছে।
একবার মেসেজ পাঠানোর সময় নির্ধারণ করে দিলেই নির্দিষ্ট সময়ে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে। এর জন্য WhatsApp অ্যাপ খোলা রাখা কিংবা ফোনকে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার প্রয়োজন হবে না।
মেসেজ ডিলিটের সুবিধা
শিডিউল করা মেসেজ পাঠানোর আগেই তা ডিলিট করার সুযোগ থাকছে। চ্যাটের তথ্য বা Chat Info স্ক্রিনে একটি আলাদা বিভাগে Pending Messages-এর তালিকা দেখা যাবে। সেখান থেকে নির্ধারিত সময়ের আগে পাঠানোর অপেক্ষায় থাকা মেসেজগুলি দেখা যাবে । পাশাপাশি রিভিউ এবং ডিলিট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
এই ফিচারটি এখনও সবার জন্য চালু করা হয়নি । ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবহারকারীদের কাছে এই ফিচারটি পাঠানো হবে ।
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