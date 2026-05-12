চালু হল WhatsApp Premium, কত টাকা করে খরচ হবে ? জানুন
Published : May 12, 2026 at 10:22 AM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ চালু হল প্রিমিয়াম ফিচার ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে WhatsApp Plus ৷ এতদিন পর্যন্ত এই ফিচারটি ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে ছিল ৷ কিন্তু WABetainfo-র তরফে জানানো হয়েছে, ফিচারটি এবার রোলআউট করতে শুরু করেছে ৷ তবে বর্তমানে শুধুমাত্র iOS ব্যবহারকারীরাই এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারছেন ৷
এখনই ভারতের ব্যবহারকারীদের চালু হয়নি এই ফিচারটি ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র ইউরোপের ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটির সুবিধা পাবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে বাকি রিজিওনের জন্য ফিচারটি চালু করা হবে ৷ ইউরোপের ব্যবহারকারীদের জন্য Whatsapp Plus ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিক খরচ রাখা হয়েছে 2.49 ইউরো ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 274 টাকা ৷
নতুন এই ফিচার নিয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করেছে WABetaInfo ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, যে সব ব্যবহারকারী iOS এ 26.17.74 Whatsapp ভার্সন ব্যবহার করছেন তাঁরা নতুন এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ বর্তমানে অল্প কিছু ব্যবহারকারীর কাছে এই ফিচারটি পাঠানো হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সবাই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷
নতুন এই ফিচারটির একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছে WABetainfo ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে Plus ফিচারে প্রিমিয়াম স্টিকার, কাস্টম অ্যাপ আইকন, অ্যাপ থিম, প্রিমিয়াম রিংটোন, লিস্ট আপগ্রেডেশন এবং অতিরিক্ত চ্যাট পিন করার ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷
ইউরোপ ছাড়াও পাকিস্তানের ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতি মাসে 229 পাকিস্তানি টাকা এবং ম্যাক্সিকোর জন্য 29 মার্কিন ডলার খরচ ধার্য করা হয়েছে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই প্রিমিয়াম প্ল্যান চালুর পরিকল্পনা করছিল মেটার এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ব্যবহারকারীরা একাধিক প্রিমিয়াম ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ নতুন এই প্ল্যান লঞ্চ করার পাশাপাশি সংস্থাটির তরফে জানানো হয়েছে, বেসিক ফিচারের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করা হবে না ৷ অর্থাৎ চ্যাটিং, কলিং, ফাইল ট্রান্সফার, স্টিকার ব্যবহার সহ বর্তমানে যা যা কাজ করা হয় সেই ফিচারগুলি ব্যবহার করতে কোনও টাকা খরচ করতে হবে না ৷
ভারতে প্রিমিয়াম ফিচার অর্থাৎ Whatsapp Plus কবে থেকে চালু হবে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে অতি দ্রুত এই ফিচারটি চালু করা হবে ভারতে ৷