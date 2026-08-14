প্রতারণার ঘটনা কমবে, খোয়াতে হবে না লাখ লাখ টাকা ! Whatsapp লঞ্চ করছে নতুন Scam Alert

প্রতারণার ঘটনা কমবে, খোয়াতে হবে না লাখ লাখ টাকা ! Whatsapp লঞ্চ করছে নতুন Scam Alert
Meta-র এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মের তরফে লঞ্চ করা হচ্ছে নতুন একটি স্ক্যাম অ্য়ালার্ট ফিচার ৷ এখন কিছু সংখ্যক বিটা টেস্টারদের কাছে এই ফিচার পৌঁছেছে ৷
Published : August 14, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারনেটের ব্যবহার যত বাড়ছে ততই স্ক্যাম বা প্রতারণার সংখ্যা বাড়ছে ৷ প্রতারকরা খুব সাধারণ কিছু মাধ্য়মের ব্যবহার করছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে WhatsApp, ইমেইল, ভয়েস কলিং ইত্যাদি ৷ একটু অসতর্ক হলেই কয়েক মুহূর্তে গায়েব হতে পারে লাখ লাখ টাকা ৷ ইতিমধ্যে অনেকেই এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ এবার ডিজিট্যাল ফ্রড বা প্রতারণার ঘটনা কমাতে উদ্যোগী হল WhatsApp ৷
Meta-র এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মের তরফে লঞ্চ করা হচ্ছে নতুন একটি স্ক্যাম অ্য়ালার্ট ফিচার ৷ এখন কিছু সংখ্যক বিটা টেস্টারদের কাছে এই ফিচার পৌঁছেছে ৷ ফিচারটি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হলে প্রতারণার ঘটনা কিছুটা কমবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞরা ৷ এই ফিচারে অন-ডিভাইস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হবে ৷
কী সুবিধা হবে?
Whatsapp Scam Alert সম্পূর্ণরূপে একটি ঐচ্ছিক ফিচার ৷ যে সব ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি অন রাখবেন তাঁদের Whatsapp এ কোনও স্ক্যাম মেসেজ ঢুকলে তা মুহূর্তে ডিটেক্ট করতে সক্ষম হবে ওই নির্দিষ্ট স্মার্টফোনে থাকা AI মডেল ৷ এবং ব্যবহারকারীকে ওই মেসেজের উত্তর না দেওয়ার পরামর্শ দেবে ৷
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি?
এই ফিচারটি অন করার পর Whatsapp এর নির্দিষ্ট সার্ভার থেকে মেশিন লার্নিং মডেল ডাউনলোড হবে নির্দিষ্ট স্মার্টফোনে ৷ এবং তা ডিভাইসে (অন-ডিভাইস) পরিচালিত হবে ৷ কোনও সার্ভার বা ডাটা সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না ৷ যখনই কোনও অজানা কনট্যাক্টের কাছ থেকে কোনও মেসেজ আসবে তখনই ওই মডেলটি স্ক্যাম পার্টার্ন মিলিয়ে দেখবে ৷ যদি স্ক্যাম পার্টানের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে ব্যবহারকারীকে কোনও উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেবে ৷
কীভাবে স্ক্যাম প্যাটার্ন বুঝতে সক্ষম মডেলটি ?
Whatsapp এ বর্তমানে একটি রিপোর্ট অপশন রয়েছে ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরনের স্ক্যাম রিপোর্ট করেন ৷ লক্ষ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়ার পর সেই মেসেজগুলির প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছে Whatsapp ৷ সংস্থার দাবি, স্ক্যামার বা প্রতারকদের একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন রয়েছে ৷ এবং তার ভিত্তিতেই স্ক্যাম ডিটেকশন মডেল তৈরি করেছে মেটা ৷
নিরাপত্তার কোনও বিঘ্ন হবে ?
যেহেতু মেসেজ রিড করবে AI মডেল তাই ব্যবহারকারীদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন Whatsapp এর নিরাপত্তা নিয়ে ৷ তাঁদের বক্তব্য, তাহলে কি End to End এনক্রিপশন মডেল এক্ষেত্রে কাজ করবে না ? এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছে Meta ৷ জানানো হয়েছে, Whatsapp এর সার্ভারে কোনও মেসেজ যাবে না ৷ যে মডেলটি তৈরি করা হয়েছে সেটি অন-ডিভাইস পারফর্ম করবে ৷ ফলে Whatsapp এর সার্ভারে কোনও মেসেজ পৌঁছবে না ৷ এমনকী, Whatsapp কোনও মেসেজ রিড করতে পারবে না ৷ ফোনে থাকা AI মডেলটি পুরো সিস্টেম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং ব্যবহারকারীকে জানাবে ৷ তাই নিরাপত্তা নিয়ে কোনও চিন্তার কারণ নেই ৷
Whatsapp এর তরফে আরও জানানো হয়েছে, প্রতি ব্য়বহারকারীর জন্য আলাদা আলাদা করে AI মডেল তৈরি করা হবে না ৷ যে মডেলটি তৈরি করা হয়েছে তা সকলের ডিভাইসে প্রয়োগ করা হবে, এবং ইমপ্লিমেন্ট করার আগে প্রকাশ্যে আনা হবে ৷ যাতে এই মডেল এবং ফিচারের স্বচ্ছতা থাকে ৷