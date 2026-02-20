নতুন মেম্বাররাও দেখতে পাবেন পুরনো কথাবার্তা, গ্রুপ চ্যাটিংয়ে নতুন ফিচার লঞ্চ Whatsapp এর

নতুন মেম্বাররাও দেখতে পাবেন পুরনো কথাবার্তা, গ্রুপ চ্যাটিংয়ে নতুন ফিচার লঞ্চ Whatsapp এর
Published : February 20, 2026 at 8:24 PM IST
হায়দরাবাদ : গ্রুপ মেসেজিং এর ক্ষেত্রে বড়সড় আপডেট লঞ্চ করল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ WhatsApp ৷ এবার থেকে কোনও হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপে নতুন কোনও মেম্বার যোগদান করলে পুরনো ম্যাসেজ দেখার সুযোগ পাবেন ৷ এই সুবিধা এতদিন ছিল না ৷
বর্তমানে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয় WhatsApp ৷ কারণ শুধু সাধারণ টেক্সট মেসেজ নয়, ফাইল, লোকেশন, কন্ট্যাক্ট শেয়ারিং এর পাশাপাশি কলিংয়ের সুবিধাও রয়েছে ৷ এছাড়াও WhatsApp এ রয়েছে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের সুবিধা ৷ ফলে ডাটা থাকে অত্যন্ত সুরক্ষিত ৷
WhatsApp এ অতি জনপ্রিয় ফিচারগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রুপ চ্যাটিং ফিচার ৷ যেখানে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে চ্যাট করতে পারেন ৷ কিন্তু সেখানে একটি সমস্যা ছিল ৷ নতুন কোনও ব্যবহারকারী মেম্বার হিসেবে যোগ দিলে তিনি যে মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন তার পরবর্তী মেসেজগুলিই শুধুমাত্র দেখতে পেতেন ৷ এবং সেই হিসেবে রিপ্লাই করার সুযোগও ছিল ৷ কিন্তু গ্রুপে যোগদানের সময়ের আগের মেসেজ দেখতে পেতেন না তিনি ৷ কিন্তু নতুন ফিচারে সেই সমস্যা আর থাকবে না ৷
এই সংক্রান্ত বিস্তারিত জানানো হয়েছে WhatsApp Blog এ ৷ সেখানে বলা হয়েছে, নতুন কোনও মেম্বার কোনও গ্রুপে যোগ করলে সেই মেম্বার পুরনো মেসেজ দেখতে পারবেন ৷ তবে তারজন্য অ্যাডমিন ও পুরনো মেম্বারদের অনুমতি মিললে তবেই পুরনো মেসেজ দেখতে পাবেন গ্রুপে নতুন যোগদানকারী মেম্বার ৷ এমনকি নতুন মেম্বার পুরনো ক'টি মেসেজ দেখবেন সেই সংখ্যাও ঠিক করতে হবে অ্যাডমিন অথবা পুরনো মেম্বারদের ৷ তাঁদের কাছে থাকবে এই সংক্রান্ত একটি পপআপ ৷ যেখানে 25, 50, 75 এবং সর্বাধিক 100 টি মেসেজ দেখানোর স্ল্যাব থাকবে ৷
এদিকে পুরনো মেসেজ পাঠানো হলে তার নোটিফিকেশন যাবে গ্রুপের সব মেম্বারদের কাছে ৷ WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে যাতে স্বচ্ছতা থাকে তারজন্যই নোটিফিকেশন পাঠানো হবে ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারটি রোল-আউট করা হচ্ছে ৷ এখনই সব ব্যবহারকারীর কাছে না পৌঁছলেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন সব WhatsApp ব্যবহারকারী ৷ WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের কাছে আপডেট এসেছে তাঁরা যেন অবশ্যই নিজেদের অ্যাপ আপডেট করেন ৷