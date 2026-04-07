নয়েজ ক্যানসেলেশন কলিং চালু Whatsapp-এ, নতুন ফিচারে আপনার কী সুবিধা ?

নয়েজ ক্যানসেলেশন কলিং চালু Whatsapp-এ, নতুন ফিচারে আপনার কী সুবিধা ?
Published : April 7, 2026 at 11:20 AM IST
হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস ও ভিডিও কল করার চাহিদা বেড়েছে ৷ অনেকেই এখন সাধারণ কলিংয়ের বদলে হোয়াটসঅ্যাপ কলিং বেশি পছন্দ করেন ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে অবার অনেকের অভিযোগ, সুরক্ষিত অডিও ও ভিডিও কল করার সুবিধা থাকলেও কথা স্পষ্ট শুনতে অসুবিধা হয় ৷ সেই সমস্যার সমাধান করতে এবার হোয়াসটঅ্যাপ লঞ্চ করছে নয়েজ ক্যানসেলেশন অডিও ও ভিডিও কলিং ৷ ইতিমধ্যে Android Beta ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটির সুবিধা পাচ্ছেন ৷ এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্যই চালু করা হবে নতুন এই ফিচার ৷
চলতি বছরের মার্চ মাসে নতুন এই ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছিল WABetainfo ৷ যদিও সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছিল ৷ এবং ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে বলে জানানো হয়েছিল ৷ এবার এই ফিচারটি পুরোপুরি লঞ্চ হতে চলেছে ৷ বর্তমানে Android Beta Users 2.26.14.1 ব্যবহারকারীরাই এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷
কী সুবিধা হবে?
নয়েজ় ক্যানসেলেশন ফিচার যোগ করার ফলে ভয়েস ও ভিডিও কল আরও স্পষ্ট হবে ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি এমন কোনও জায়গা থেকে কথা বলছেন সেখানে প্রচুর কোলাহল রয়েছে ৷ ভিড় বাস, ট্রেন অথবা কোনও সভা, থিয়েটার হল ইত্যাদি ৷ সেক্ষেত্রে আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি আপনার কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবেন না ৷ কারণ আপনার কথার সঙ্গে নয়েজ যুক্ত হয়ে অপর প্রান্তের কাছে পৌঁছবে ৷
কিন্তু এবার নয়েজ ক্যানসেলেশন চালু হচ্ছে WhatsApp অডিও ও ভিডিও কলিংয়ে ৷ যার ফলে কথা বলার সময় যে সব নয়েজ যুক্ত হবে সেই সব নয়েজ বাদ দেওয়া সম্ভব হবে ৷ এবং WhatsApp নিজে থেকেই এই কাজটি করবে ৷ এর ফলে যিনি অপর প্রান্তে থাকবেন তিনি স্পষ্টভাবে সব কথা শুনতে পারবেন ৷ অন্যদিকে অপর প্রান্তের ব্যক্তির কথাও নয়েজ় রিডাকশন হয়েই আপনার কাছে পৌঁছবে ৷
নিরাপত্তার কোনও সমস্যা হবে ?
যেহেতু WhatsApp এ এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন রয়েছে সেই কারণে তথ্য লিক হওয়ার ভয় থাকে না ৷ কিন্তু অনেকের প্রশ্ন নয়েজ রিডাকশন করার জন্য কি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে ? সংস্থার দাবি, WhatsApp স্থানীয়ভাবে নয়েজ রিডাকশন করবে ৷ সেই কারণে তথ্য চুরির কোনও ভয় নেই ৷