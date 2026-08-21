এবার থেকে অ্যানিমেটেড রিয়াকশন-ও দেওয়া যাবে Whatsapp চ্যাটে ! আসছে নতুন এই ফিচার

এবার থেকে অ্যানিমেটেড রিয়াকশন-ও দেওয়া যাবে Whatsapp চ্যাটে ! আসছে নতুন এই ফিচার
যাঁরা হোয়াটসঅ্যাপ বিটা 2.26.33.4 ভার্সন ব্যবহার করছেন তাঁরা ইতিমধ্যে এই ফিচারটি ব্যবহার করার সুবিধা পাচ্ছেন ৷ WABetainfo-র তরফে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
Published : August 21, 2026 at 4:17 PM IST
হায়দরাবাদ : একাধিক চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ হলেও, হোয়াটসঅ্য়াপের মতো এত জনপ্রিয় বোধহয় নেই ৷ আট থেকে আশি-প্রত্যেক স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরাই এই অ্যাপ রেখেছেন নিজেদের ফোনে ৷ গল্প-গুজব থেকে শুরু করে অফিস বা ব্যবসার বিভিন্ন কাজকর্মও এই অ্যাপের মাধ্যমে করা সম্ভব ৷
নতুন এই অ্য়াপে এবার আরও একটি আপডেট চালু করতে চলেছে ৷ নতুন আপডেট রোল আউট হলে ব্যবহারকারীরা কোনও মেসেজে রিয়্যাক্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্য়ানিমেটেড ইমোজি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত স্ট্যাটিক ইমোজি ব্যবহারের সুযোগ ছিল ৷ এবার তা অ্যানিমেডেট রূপ পেতে চলেছে ৷ অর্থাৎ যে ইমোজি রিয়াকশন দেওয়া হবে তার অ্য়ানিমেটেড ভার্সন দেখা যাবে ৷
যাঁরা হোয়াটসঅ্যাপ বিটা 2.26.33.4 ভার্সন ব্যবহার করছেন তাঁরা ইতিমধ্যে এই ফিচারটি ব্যবহার করার সুবিধা পাচ্ছেন ৷ WABetainfo-র তরফে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ব্য়বহারকারীরা যখন কোনও মেসেজে রিয়্যাকশন দিতে চান তখন তাঁদের নির্দিষ্ট মেসেজের উপর লং প্রেস করতে হয় ৷ এবং তারপর সেখানে একাধিক ইমোজি দেখা যায় ৷ ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো ইমোজি দিতে পারেন ৷ কিন্তু প্রতিটি ইমোজি-ই স্ট্যাটিক ৷ অর্থাৎ কোনও মুভমেন্ট হয়না ৷ কিন্তু নতুন ফিচারে প্রতিটি ইমোজি অ্যানিমেটেড থাকবে ৷ এর ফলে চ্যাটিং আরও মজাদার ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে দাবি করা হয়ছে ৷
WABetainfo-র তরফে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো হয়েছে ৷ বলা হয়েছে এই ফিচারটি সম্পূর্ণ অপশনাল ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা চাইলে এই ফিচারটি বন্ধ করে রাখতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্ট্যাটিক ইমোজিই ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷
বিটা টেস্টারদের জন্য ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ফলে মনে করা হচ্ছে সূকিছু ঠিকঠাক থাকলে সমস্ত ব্য়বহারকারীদের ক্ষেত্রেই এই ফিচারটি চালু করা হবে ৷
অন্যদিকে Whatsapp এ ছবি এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে Whatsapp ৷ ফটো এডিটিং টুলে MetaAI ইমপ্লিমেন্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে যেকোনও সাইজের ছবিকে ভার্টিক্যাল অর্থাৎ 9:16 সাইজে কনভার্ট করা সম্ভব ৷