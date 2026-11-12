WhatsApp-এ আসছে নতুন ফিচার, 'একবার পড়লেই' উধাও হবে মেসেজ ! নেওয়া যাবে না স্ক্রিনশট

WhatsApp-এ আসছে নতুন ফিচার, 'একবার পড়লেই' উধাও হবে মেসেজ ! নেওয়া যাবে না স্ক্রিনশট
মাল্টিমিডিয়া ফাইলের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনই ‘View Once’ টেক্সট মেসেজও একবারের বেশি খোলা যাবে না।
Published : November 12, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার পরীক্ষা করছে সংস্থাটি। এবার ‘View Once’ অপশন চালু হতে পারে টেক্সট মেসেজের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ, এই ফিচার ব্যবহার করে পাঠানো কোনও লেখা প্রাপক একবার পড়ার পরই তা নিজে থেকেই ডিলিট হয়ে যাবে । এতদিন পর্যন্ত WhatsApp-এ এই সুবিধা শুধুমাত্র ছবি, ভিডিয়ো এবং ভয়েস মেসেজের জন্য উপলব্ধ ছিল।
মাল্টিমিডিয়া ফাইলের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনই ‘View Once’ টেক্সট মেসেজও একবারের বেশি খোলা যাবে না। প্রাপক মেসেজটি বন্ধ করে দিলেই সেটি চ্যাট থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরে আর সেটি পড়ার সুযোগ থাকবে না। শুধু তাই নয়, প্রাপক যাতে মেসেজের লেখা কপি করতে না পারেন বা স্ক্রিনশট নিতে না পারেন, সেই ব্যবস্থাও রাখছে WhatsApp বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে নির্বাচিত কয়েকজন Android বিটা পরীক্ষকের জন্য ফিচারটি চালু করা হচ্ছে।
কীভাবে কাজ করবে WhatsApp-এর View Once টেক্সট মেসেজ?
WABetaInfo-র একটি পোস্ট অনুযায়ী, Android-এর 2.26.45.6 বিটা ভার্সন ব্যবহারকারী কয়েকজনের মধ্যে নতুন ফিচারটির পরীক্ষা শুরু করেছে WhatsApp। চ্যাট উইন্ডো থেকেই এই অপশন ব্যবহার করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কোনও মেসেজ টাইপ করার পর Send বাটনটি কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলে ‘View Once’ সেটিং সামনে আসতে পারে। প্রথমবার কোনও কথোপকথন খুললে ফিচারটি কীভাবে কাজ করে, তা বোঝাতে সংক্ষিপ্ত টিউটোরিয়ালও দেখাতে পারে সংস্থা।
প্রাপকের চ্যাটে এই ধরনের মেসেজের আসল লেখা সরাসরি দেখা যাবে না। সেটি পড়তে হলে মেসেজটিতে ট্যাপ করতে হবে। এরপর আলাদা একটি উইন্ডোতে লেখাটি খুলবে। প্রাপক সেই উইন্ডো বন্ধ করলেই মেসেজটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। WhatsApp তখন মেসেজটিকে ‘Opened’ হিসেবে চিহ্নিত করবে। তবে প্রেরক প্রাপক মেসেজটি পড়েছেন কি না, তা দেখতে পারবেন শুধুমাত্র Read Receipts চালু থাকলে।
স্ক্রিনশট ও কপি করার সুযোগ থাকবে না
WABetaInfo-র দাবি, অ্যাপের মাধ্যমে এই ধরনের মেসেজ সেভ করা বা অন্য কারও সঙ্গে শেয়ার করার সুযোগও থাকবে না। View Once মেসেজ দেখার সময় স্ক্রিনশট এবং স্ক্রিন রেকর্ডিং আটকানোর ব্যবস্থাও রাখছে WhatsApp। পাশাপাশি মেসেজের লেখা কপি বা ফরওয়ার্ড করার অপশনও পাওয়া যাবে না।
তবে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্য কোনও ডিভাইসের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্রিনের ছবি তুলে নিলে সেই বাধা এড়ানো সম্ভব। অর্থাৎ, ফিচারটি মেসেজের গোপনীয়তা বাড়ালেও কোনও তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার নিশ্চয়তা দেবে না।
কবে পাবেন ব্যবহারকারীরা?
Google Play Store-এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে Android বিটা ব্যবহারকারীদের কাছে ফিচারটি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও পরীক্ষক এই সুবিধা পেতে পারেন। তবে Android-এর সব ব্যবহারকারীর জন্য ফিচারটি কবে চালু হবে, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি WhatsApp।
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