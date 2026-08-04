হঠাৎ করেই ব্যান করা হচ্ছে অনেকের WhatsApp অ্য়াকাউন্ট ! কারণ কী ? সুরক্ষিত থাকতে কী কী করবেন আপনি ?

হঠাৎ করেই ব্যান করা হচ্ছে অনেকের WhatsApp অ্য়াকাউন্ট ! কারণ কী ? সুরক্ষিত থাকতে কী কী করবেন আপনি ?
WhatsApp ব্যবহারকারীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে ৷
Published : August 4, 2026 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp আচমকা সাসপেন্ড করে দিচ্ছে অ্যাকাউন্ট ৷ এমনই অভিযোগ করেছেন একাধিক ব্যবহারকারী ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, আগে থেকে কোনও নোটিস বা মেসেজ না পাঠিয়েই অ্য়াকাউন্ট সাসপেন্ড করা হচ্ছে ৷
কী ঘটেছে ?
WhatsApp ব্যবহারকারীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে ৷ 24 ঘণ্টার জন্য সাসপেনশন বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়েছে ৷ বিশ্বের বিভিন্ন রিজিয়নের ব্যবহারকারীরা এই সাসপেনশনের মুখোমুখি হয়েছেন ৷ ভারতের অনেক ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
কেন সাসপেনশন ?
মূলত WhatsApp এর নীতিমালা সঠিকভাবে না মানার অন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ মেটার এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য কিছু নীতিমালা আগেই তৈরি করেছে সংস্থাটি ৷ কিন্তু সেই নীতিমালা না মানার জন্য ব্যবহারকারীদের শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে ৷
কবে থেকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে ?
জানা গিয়েছে সোমবার রাত থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ৷ ওইদিন রাত 8 টা থেকে অনেক ব্যবহারকারী দেখেন তাঁদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করার পর কী দেখাচ্ছে ?
অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করার পর সেখানে একটি মেসেজ দেখা যাচ্ছে ৷ যেখানে লেখা, "অ্যাকাউন্ট রিভিউতে আছে ৷ অনুরোধের দিন - 3 অগাস্ট 2026 ৷ আপনার অ্যাকাউন্টের গতিবিধি ও ডিভাইসের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷ আপনি আমাদের নীতিমালা মেনে চলছেন কিনা তা দেখার হচ্ছে ৷ সাধারণত 24 ঘণ্টার মধ্যেই এর ফলাফল আমরা আপনাকে জানাব "Account in review. Date requested: 3 Aug 2026. Your account activity and device info is being checked to make sure it follows our terms of service. We will notify you of the result typically within 24 hours.) ৷
অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ট করার পর সেখানে একটি লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে ৷ যেখানে লেখা, কীভাবে অতি দায়িত্ব সহকারে WhatsApp ব্যবহার করবেন (How to use WhatsApp responsibly. See guidance.) ৷ এবং চুরি হওয়া ফোন ও অ্যাকাউন্ট নিয়ে (About stolen phone and accounts) ৷
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, "আমার অ্য়াকাউন্ট কোন নোটিস ছাড়াই ডিজ়েবল করে দেওয়া হয়েছে ৷ আমি ইতিমধ্যে অ্যপিল করেছি ৷ কিন্তু রিভিউ পেজে একটি জেনেরিক লেখা দেখাচ্ছে যে 24 ঘণ্টার মধ্যে রিভিউ করা হবে ৷
এই বিষয়ে Whatsapp এর মুখপাত্র জানিয়েছেন, "যাঁরা Whatsapp ভুল কাজের উদ্দেশে ব্যবহার করছেন তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যান করা হচ্ছে ৷ যাতে বাকি ব্যবহারকারীরা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে যদি কিছু অ্যাকাউন্ট ভুল ভাবে ব্যান করা হয় তাহলে আমরা যত দ্রুত সম্ভব তা চালু করে দেব ৷"