Whatsapp ব্যবহারে কত টাকা করে খসাতে হবে ? জানুন খরচের হিসাব
Published : April 21, 2026 at 1:13 PM IST
হায়দরাবাদ : জল্পনা ছিল আগেই ৷ এখন তা সত্যি হতে চলেছে ৷ Whatsapp লঞ্চ করতে চলেছে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ৷ ইতিমধ্যে তা পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে ৷ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সংবাদমাধ্যম TechCrunch এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের খরচের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷
নতুন প্রিমিয়াম প্ল্যানের নাম হতে চলেছে Whatsapp Plus ৷ ইতিমধ্যে বিটা টেস্টারদের অনেকেই এই প্রিমিয়াম প্ল্যানটি ব্যবহার করেছেন ৷ ম্যাট নাভারা নামে এক সোশ্য়াল মিডিয়া কনসাল্টেন্টও পুরো বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই এই ফিচার চালু হতে চলেছে ৷
এই বিষয়ে টেকক্রাঞ্চকে মেটার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, Whatsapp নতুনভাবে একটি সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান টেস্ট করছে ৷ যার নাম Whatsapp Plus ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী অ্যাপটি কাস্টমাইজড করতে পারবেন ৷ ওই মুখপাত্র জানিয়েছেন পিন চ্যাট থেকে শুরু করে কাস্টম লিস্ট তৈরি ও নতুন থিম ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে এই প্ল্য়ানে ৷
কী কী নতুন সুবিধা থাকবে ?
যাঁরা প্রিমিয়াম প্ল্যান ব্যবহার করবেন তাঁরা কাস্টমাইজড আইকন ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও থিম, রিংটোনও পাবেন ৷ একসঙ্গে 20টি চ্যাট পিন এবং আইকন পরিবর্তন করার সুবিধা থাকবে ৷
এই বিষয়ে অনেকের প্রশ্ন, এই সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান কি বাধ্যতামূলক করা হবে ? এবিষয়ে আগেই মেটার তরফে জানানো হয়েছিল, ফ্রি প্ল্যান যেমন রয়েছে তেমনই থাকবে ৷ তারসঙ্গে অতিরিক্ত সুবিধার জন্য সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নিতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷
কত টাকা খরচ হবে ?
সাবক্রিপশন প্ল্যানের খরচের বিষয়ে এখনও মেটার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে টেকক্রাঞ্চের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে প্রতিমাসে 2.49 ইউরো খরচ হতে পারে Whatsapp Plus প্ল্যানের জন্য ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 275 টাকার আশপাশে ৷ তবে বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কবে শুরু হবে এই প্ল্যানটি ?
প্ল্যানটির লঞ্চ ডেট সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যেহেতু এই ফিচারটি বিটা টেস্টারদের কাছে রয়েছে তাহলে এটি রোলআউট হতে এখনও কয়েক মাস সময় লাগতে পারে ৷