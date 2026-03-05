একসঙ্গে 20টি চ্যাট পিন করার সুবিধা, নতুন ফিচার আনছে Whatsapp !
প্রিমিয়াম সাবক্রিপশনের নাম হতে পারে WhatsApp Plus ৷ iOS এবং Android উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্যই এখনও ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে প্রিমিয়াম ভার্সন ৷
Published : March 5, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : জল্পনা সত্যি হতে চলেছে ৷ এখনও Meta র তরফে সরাসরি কিছু জানানো না হলেও WABetainfo একপ্রকার নিশ্চিত করে জানিয়ে দিয়েছে, প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন চালু করতে চলেছে WhatsApp ৷ এই সাবক্রিপশনের মধ্যে থাকবে একাধিক নতুন ফিচার ৷ WABetainfo তারমধ্যে কয়েকটি ফিচার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে ৷
প্রিমিয়াম সাবক্রিপশনের নাম হতে পারে WhatsApp Plus ৷ iOS এবং Android উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্যই এখনও ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে এই ভার্সনটি ৷ চ্যাটিং ফ্রি থাকলেও প্রিমিয়াম ভার্সনে কয়েকটি অতিরিক্ত ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
WhatsApp Plus Premium Subscription Plan in Development
WABetainfo র তরফে জানানো হয়েছে, পেইড সাবস্ক্রিপশনে চ্যাট ম্যানেজমেন্ট ফিচার অ্যাক্টিভেট হবে ৷ যেখানে সাবস্ক্রাইবাররা যতবার ইচ্ছা WhatsApp এর থিম পরিবর্তন করতে পারবেন ৷ এবং চিরাচরিত সবুজ রঙের পরিবর্তে ব্যবহারকারী নিজের পছন্দের রঙের ইন্টারফেস ব্যবহার করার সুবিধা থাকবে ৷
দ্বিতীয়ত WhatsApp এর আইকন পরিবর্তনেরও সুবিধা থাকবে ৷ প্রায় 15টি নতুন আইকন যোগ করা হচ্ছে প্রিমিয়াম ফিচারে ৷ পছন্দের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে পছন্দের আইকন সেট করার সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এরসঙ্গে চ্যাটিং কনট্যাক্টের পিন লিমিটের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে বলে দাবি WABetainfo -র ৷ বর্তমানে ব্যবহারকারীরা সর্বাধিক 3 টি কনট্যাক্টের চ্যাট পিন করে রাখতে পারেন ৷ কিন্তু প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনে সর্বাধিক 20টি চ্যাট পিন করতে পারবেন ৷
এক্সক্লুসিভ রিংটোন ফিচার দেওয়া হবে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনে ৷ ফোনের টিউন এবং নোটিফিকেশনে নতুন কিছু টোন ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ মনেকরা হচ্ছে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের ফিচার যে একবারই আপডেট করা হবে এমনটা কিন্তু নয় ৷ যত সময় যাবে ততই নতুন নতুন ফিচার যোগ করা হতে পারে ৷
কিন্তু প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের জন্য কতটাকা খরচ করতে হবে সেই বিষয়ে এখনও জানানো হয়নি ৷ পুরো ফিচার ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এই বিষয়ে জানানো হতে পারে Meta র তরফে ৷ পাশাপাশি কবে নাগাদ এই ফিচার রোল আউট করা হবে সেই বিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷ WABetainfo জানিয়েছে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের ফিচারগুলি এখনও ডেভেলপমনেন্ট স্তরে রয়েছে ৷ এরপর ফিচারগুলি বিটা টেস্টের জন্য লঞ্চ করা হবে ৷ এবং তারপর অফিসিয়ালি লঞ্চ হবে ৷