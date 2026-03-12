ETV Bharat / technology

সন্তানদের Whatsapp প্রোফাইলে নজরদারি চালাতে পারবে অভিভাবকরা ! নতুন ফিচার চালু

WhatsApp এর তরফে নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে, Parent Managed Account ৷

WhatsApp Parent Managed Accounts:
সন্তানদের Whatsapp প্রোফাইলে নজরদারি চালাতে পারবে অভিভাবকরা (ছবি- Whatsapp Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 4:40 PM IST

হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ে সতর্ক বিভিন্ন দেশের সরকার ৷ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্নাটক সরকার শিশুদের সোশ্যল মিডিয়া ব্যবহারের উপর একাধিক নিয়ম আরোপ করেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে শিশু নিরাপত্তার বিষয়টি আরও জোরদার করতে নতুন ফিচার লঞ্চ করল Meta-র ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp ৷ শিশুদের অ্যাকাউন্টে এবার নজরদারি চালাতে পারবেন তাঁদের পিতামাতা অথবা অভিভাবকরা ৷

WhatsApp এর তরফে নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে, Parent Managed Account ৷ এই ফিচারটির মাধ্যমে প্রি-টিনএজদের ( 13 বছরের কম ) প্রোফাইলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন তাঁদের অভিভাবকরা ৷ ফলে তাঁদের সন্তানদের WhatsApp অ্যাক্টিভিটি দেখতে পারবেন ৷

কী কী পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন অভিভাবকরা ?

যে প্রফাইলের সঙ্গে তাঁরা সংযুক্ত থাকবেন সেই প্রোফাইলের চ্যাট হিস্ট্রি, নতুন কোনও নম্বর থেকে চ্যাট রিকোয়েস্ট, কোন কোন গ্রুপে সংযুক্ত রয়েছে এবং সেই গ্রুপে কী কী আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়ে জানা সম্ভব ৷ অ্যান্ডরয়েড এবং iOS ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

কীভাবে এই ফিচারটি অ্যাক্টিভেট করা সম্ভব ?

  • 1) সন্তানের ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার ডাউনলোড করুন ।
  • 2) ভাষা নির্বাচন করে 'Agree and Continue' ট্যাপ করুন ।
  • 3) 'More options'-এ ট্যাপ করে 'Create a parent-managed account' নির্বাচন করুন ।
  • 4) শিশুর ফোন নম্বর রেজিস্টার করে ভেরিফাই করুন ।
  • 5) শিশুর জন্মতারিখ দিয়ে বয়স নিশ্চিত করুন ।
  • 6) 'Continue' ট্যাপ করে অভিভাবকের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করুন ।

সেটআপ সম্পূর্ণ হলে অভিভাবকদের নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করে সন্তানের অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করতে হবে ৷

  • 1) শিশুর ডিভাইসে দেখানো QR কোডটি নিজের ফোনের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করুন এবং লিঙ্কে ট্যাপ করুন ।
  • 2) 'Agree and Continue' ট্যাপ করুন ।
  • 3) নিজের বয়স ভেরিফাই করুন ।
  • 4) ৬-ডিজিটের পেরেন্ট PIN তৈরি করুন ।
  • 5) PIN নিশ্চিত করে 'Next' ট্যাপ করুন ।
  • 6) 'Done' ট্যাপ করে শিশুর ডিভাইসে অ্যাকাউন্ট সেটআপ সম্পূর্ণ করুন।

সেটআপ শেষ হলে অভিভাবকদের 6-ডিজিটের PIN দিয়ে 'Continue' ট্যাপ করে সেটিংস সম্পূর্ণ করতে হবে ৷ এরপর সন্তানের ফোনে থাকা WhatsApp অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস করতে পারবেন অভিভাবকরা ৷

