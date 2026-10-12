এবার একদম রাত 12টা তেই প্রিয়জনের জন্মদিনে উইশ করুন! কারণ Whatsapp লঞ্চ করছে নতুন এই ফিচার

এবার একদম রাত 12টা তেই প্রিয়জনের জন্মদিনে উইশ করুন! কারণ Whatsapp লঞ্চ করছে নতুন এই ফিচার
এই সমস্যার সমাধান করে দেবে অতি জনপ্রিয় চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp । Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি রোলআউট করছে শিডিউল মেসেজিং সার্ভিস ।
Published : October 12, 2026 at 2:26 PM IST
হায়দরাবাদ : ধরে নিন আপনার প্রিয়জনের জন্মদিন কয়েকদিন পর । রাত ঠিক 12টায় শুভেচ্ছা জানানো জরুরি । কিন্তু সেইদিন আপনি এমন কোনও কাজে ব্যস্ত থাকবেন ফলে 12টায় শুভেচ্ছা জানানো সম্ভব নয় । কিন্তু কিছু তো একটা সমাধান করতেই হবে ।
এই সমস্যার সমাধান করে দেবে অতি জনপ্রিয় চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp । Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি রোলআউট করছে শিডিউল মেসেজিং সার্ভিস । অর্থাৎ আগে থেকে নির্দিষ্ট মেসেজ সিডিউল করে রাখতে পারবেন ।
কী সুবিধা এই ফিচারে ?
ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রাম DM এ এই ফিচারটি চালু রয়েছে । যাঁকে সিডিউল মেসেজ পাঠাতে চান তাঁর চ্যাট উইন্ডোতে মেসেজ লিখে নির্দিষ্ট সময়ে সিডিউল করে রাখতে হবে । তাহলেই আগে থেকে সিডিউল করা সময়ে ওই মেসেজ পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর কাছে ।
কীভাবে সিডিউল মেসেজ পাঠাবেন ?
- যে ব্যবহারকারীর কাছে সিডিউল মেসেজ পাঠাতে চান তাঁর চ্যাট উইন্ডো ওপেন করুন ।
- নির্দিষ্ট মেসেজ লিখুন । অর্থাৎ আপনি যা পাঠাতে চাইছেন সেটা লিখে নিন ।
- এরপর সেন্ট বাটনটি লং প্রেস করুন ।
- লং প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্যালেন্ডার ও তার সঙ্গে সিডিউল টাইম ওপেন হবে ।
- আপনার পছন্দের সময় সিলেক্ট করুন । এবং Send অপশনে ট্যাপ করুন ।
WABeatainfo নিজেদের পেজে এই সংক্রান্ত একটি আপডেট দিয়েছে । যেখানে জানানো হয়েছে এই ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে । ফলে এখনই এই সুবিধাটি পাওয়া যাবে না । তবে বর্তমানে যাঁরা বিটা ভার্সন ব্যবহার করেন তাঁরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন । মনে করা হচ্ছে এই ফিচারটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে ।
কী কী সুবিধা হবে ?
কোনও নির্দিষ্ট সময়ে মেসেজ পাঠানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হবে । ফলে জন্মদিন বা নির্দিষ্ট দিনে অফিসের কোনও কাজ মনে পড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ।
এই ফিচারটি ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রাম সহ একাধিক অ্যাপে রয়েছে । বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন এই ফিচার চালু হলেও নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।