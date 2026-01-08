আপনি কি ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ ? Whatsapp এর নতুন ফিচারে আপনার পরিচয় জানতে পারবে গ্রুপ মেম্বাররা ! জানুন বিস্তারিত

আপনি কি ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ ? Whatsapp এর নতুন ফিচারে আপনার পরিচয় জানতে পারবে গ্রুপ মেম্বাররা ! জানুন বিস্তারিত
Published : January 8, 2026 at 10:44 AM IST
হায়দাবাদ : বর্তমানে চ্যাটিং প্ল্য়াটফর্মগুলির তালিকার একদম শীর্ষে রয়েছে Whatsapp ৷ শুধু পার্সোনাল চ্যাট নয়, গ্রুপ চ্যাট, ফাইল ট্রান্সফার, এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড কলিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে এই মেসেজিং প্ল্য়াটফর্মে ৷ এবার গ্রুপ চ্যাটে নতুন তিনটি ফিচার যোগ করতে চলেছে Meta র এই প্ল্য়াটফর্মটি ৷ Whatsapp- তাদের নিজস্ব ব্লগে ইতিমধ্যে এই আপডেটগুলি বিস্তারিত জানিয়েছে ৷ এবং ধীরে ধীরে রোল-আউটও শুরু হয়েছে ৷
যে তিনটি নতুন ফিচার যোগ করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে 1) মেম্বার ট্যাগ, 2)টেক্সট স্টিকার এবং 3) ইভেন্ট রিমাইন্ডার ৷ এই ফিচারগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিন -
মেম্বার ট্যাগ - এই ফিচারটির মাধ্যমে কোনও গ্রুপ চ্যাটে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের নামে কোনও ট্যাগ ব্যাবহার করতে পারবেন ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি কোনও WhatsApp গ্রুপে আছেন ৷ যেখানে আপনি মূলত খেলার যাবতীয় খবর দেন বাকিদের ৷ সেক্ষেত্রে ওই গ্রুপে আপনি নিজেকে 'Sports Guru' ট্য়াগ দিতে পারেন ৷ অথবা কেউ হয়তো শহরের বেস্ট রেস্টুরেন্টের খোঁজ দেয় ৷ সেক্ষেত্রে ওই ব্যবহারকারী নিজেকে "Restaurant Finder" ট্যাগ দিতে পারেন ৷ নিজেদের পছন্দমতো ট্যাগ দেওয়ার সুবিধা রয়েছে ৷
টেক্সট স্টিকার : এতদিন পর্যন্ত কোনও টেক্সটকে সরাসরি স্টিকার বানানো যেত না ৷ সেক্ষেত্রে টেক্সটকে ইমেজে কনভার্ট করে সেখান থেকে স্টিকার তৈরি করতে হতো ৷ কিন্তু নতুন ফিচারে যে কোনও টেক্সটকে স্টিকারে কনভার্ট করা সম্ভব ৷ স্টিকার অপশনে ঢুকে যেকোনও টেক্সট টাইপ করলেই সেখান থেকে তৈরি করে নেওয়া সম্ভব স্টিকার ৷
ইভেন্ট রিমাইন্ডার : অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে Whatsapp এ ৷ এর মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট ইভেন্টের রিমাইন্ডার সেট করা সম্ভব ৷ Whatsapp এর নির্দিষ্ট গ্রুপে এই ইভেন্ট সেট করার সুবিধা রয়েছে ৷ ফলে কোনও পার্টি বা অন্য কোনও ইভেন্ট থাকলে তা সহজেই মনে করা সম্ভব ৷
এই তিনটি ফিচারের মধ্যে প্রথম দুটি বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ অথবা গ্রুপ চ্যাটকে আরও আরর্ষণীয় করতে ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ এবং তৃতীয় ফিচারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ অনেকক্ষেত্রে অ্য়ালার্ম বা অন্য কোনও রিমাইন্ডার অ্য়াপ ব্যবহার করা হয় ৷ সেক্ষেত্রে এখন থেকে হোয়াটসঅ্য়াপেই ইভেন্ট রিমান্ডার পাওয়া সম্ভব ৷
ইতিমধ্যে এই ফিচারগুলি রোল আউট শুরু হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সব Whatsapp ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷