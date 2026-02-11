চিরাচরিত সবুজ রংয়ের বিদায় ? 18 টি নতুন রঙে পরিবর্তন করুন আপনার WhatsApp

চিরাচরিত সবুজ রংয়ের বিদায় ? 18 টি নতুন রঙে পরিবর্তন করুন আপনার WhatsApp
WhatsApp Subscription Plan : WhatsApp এর থিম, আইকন, অ্য়াকসেন্ট কালার ব্যবহারকারী নিজের পছন্দ মতো পরিবর্তন করতে পারবেন ৷
Published : February 11, 2026 at 10:40 AM IST
হায়দরাবাদ : আগেই সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ এবার আরও একটি নতুন ঘোষণা প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য ৷ সাবস্ক্রাইবারদের জন্য নতুন ফিচার চালু করা হতে পারে WhatsApp এর তরফে ৷ এবার থেকে আরও বেশি করে WhatsApp এর UI কাস্টমাইজড করার সুবিধা দেওয়া হবে ব্যবহারকারীদের হাতে ৷ তবে সবাই এই সুবিধা পাবেন না ৷ বিস্তারিত জানুন এই প্রতিবেদনে ৷
WhatsApp এর নতুন ফিচার ট্র্যাক করে WABetainfo ৷ তাদের তরফে সম্প্রতি একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ তার সঙ্গে বেশ কিছু স্ক্রিনশটও শেয়ার করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, WhatsApp এর থিম, আইকন, অ্য়াকসেন্ট কালার ব্যবহারকারী নিজের পছন্দ মতো পরিবর্তন করতে পারবেন ৷ তবে শুধুমাত্র প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবারদের এই সুবিধা দেওয়া হবে ৷
ইতিমধ্যে যাঁরা Whatsapp Android Beta ভার্সন 2.26.6.1 ব্যবহার করছেন তাঁরা এই ফিচার ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷ কিন্তু এখনই এই ফিচার পাওয়া যাবে না ৷ সাবস্ক্রিপশন চালু হলে এই ফিচারটি প্রিমিয়াম ইউজারদের দেওয়া হবে ৷
WABetainfo র তরফে যে স্ক্রিনশট শেয়ার করা হয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে, মোট 14 টি নতুন Whatsapp আইকন যোগ করা হয়েছে ৷ ব্যবহারকারীরা সেই আইকনগুলি থেকে নিজের পছন্দমতো কোনও আইকন বেছে নিতে পারবেন ৷ অন্যদিকে 19 টি অ্য়াপ থিম কালারও যোগ করা হয়েছে ৷ যেগুলির মাধ্যমে Whatsapp এর চিরাচরিত সবুজ রং পরিবর্তন করা সম্ভব হবে ৷
চলতি বছরের 29 জানুয়ারি একটি খবর প্রকাশ্যে আসে ৷ যেখানে জানা যায়, সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে Whatsapp ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, একাধিক পার্সোনালাইজড টুল নিয়ে কাজ করছে সংস্থাটি ৷ পাশাপাশি প্রোডাক্টিভিটি টুলও অ্য়াড করার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি ৷ সেইমতো WABetainfo নতুন কয়েকটি ফিচারের খবর প্রকাশ্যে আনল ৷
সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজে এই দুটি বিশেষ টুল ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হলেও, চ্যাটিং ও বর্তমানে যে সুবিধাগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করতে টাকা খসাতে হবে না ৷ অর্থাৎ চ্যাটিং, ফটো শেয়ারিং, কলিং ইত্যাদিতে কোনও টাকা খরচের প্রয়োজন নেই ৷ এমনই দাবি WABetainfo-র ৷
নতুন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের জন্য কত টাকা করে খরচ করতে হবে সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি মেটার তরফে ৷ তবে মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এই প্ল্যানটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ এবং শুধুমাত্র এই দুটি প্ল্যান নয়, প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবারদের জন্য আরও কিছু সুবিধা চালু করা হতে পারে ৷