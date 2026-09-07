অ্য়াপ না থাকলেও কলিং সম্ভব, নতুন ফিচার আনতে পারে Whatsapp

অ্য়াপ না থাকলেও কলিং সম্ভব, নতুন ফিচার আনতে পারে Whatsapp
নতুন এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে গেস্ট কল ৷ অর্থাৎ গেস্ট হিসেবে যে কোনও অডিয়ো কলে যুক্ত হতে পারবেন ৷
Published : September 7, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে একাধিক ইনস্ট্যান্ট চ্য়াটিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় Whatsapp ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা শুধু চ্যাট করা অর্থাৎ কথা বলাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারবেন এমনটা কিন্তু নয় ৷ তাঁরা বিভিন্ন অডিয়ো ও ভিডিয়ো কলিংও করতে পারবেন ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে ফোনে Whatsapp অ্যাপ থাকা মাস্ট ৷ তবে এবার তেকে নতুন নিয়ম চালু হতে পারে ৷
ফোনে WhatsApp না থাকলেও যেকোনও কলিংয়ে যোগ দেওয়া যাবে ৷ নতুন এই ফিচারটি অতি শীঘ্রই চালু করতে চলেছে Meta-র চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ জানানো হয়েছে, যদি ফোনে Whatsapp নাও থাকে তাহলেও যে কোনও Whatsapp কলিংয়ে যুক্ত হতে পারবেন ৷ তবে সেই ব্যক্তি নিজে থেকে কাউকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করতে পারবেন না ৷
নতুন এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে গেস্ট কল ৷ অর্থাৎ গেস্ট হিসেবে যে কোনও অডিয়ো কলে যুক্ত হতে পারবেন ৷ ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমেই কলিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে ৷ একটি সিকিওর লিঙ্কের মাধ্যমেই কল রিসিভ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
WhatsApp is testing guest calls for people without an account!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 6, 2026
WhatsApp will extend the call link feature to let people call others even if they do not have an account.https://t.co/M9GFmb7Nfd pic.twitter.com/vgqgdgM1dI
কীভাবে কাজ করবে প্রক্রিয়াটি ?
জানা গিয়েছে, যে ব্যবহারকারী কল করবেন তিনি তিনি অ্যাপের কলিং সেকশনে যাবেন ৷ এবং সেখানে একটি লিঙ্ক ক্রিয়েট অপশন থাকবে ৷ ওই লিঙ্ক ক্রিয়েট অপশন থেকে লিঙ্ক নিয়ে SMS অথবা অন্য কোনও মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে পাঠাবেন ৷ এবং সেই লিঙ্কে ক্লিক করেই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কথা বলা সম্ভব হবে ৷
এই ফিচারটি সম্পর্কে WABetainfo জানিয়েছে ৷ তাদের বক্তব্য, ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷ পুরোপুরি চালু হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে ৷
গেস্ট কলিংয়ের নিরাপত্তা নিয়েও জানানো হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, এই ফিচারে নিরাপত্তার কোনও ত্রুটি রাখা হবে না ৷ সাধারণ অ্যাপের মাধ্যমে কলিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকে, এক্ষেত্রেও এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকবে ৷ ফলে কলিংয়ের সময় তৃতীয় কোনও ব্যক্তি এর মধ্যে ঢুকতে পারবে না ৷
এদিকে সম্প্রতি আরও একটি বড় আপডেট এনেছে সংস্থাটি ৷ এবার থেকে যে কেউ থার্ড পার্টি AI এজেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে ৷ এর ফলে যাঁরা অটোমেটেড চ্যাটিং এ কথাবার্তা চালান, মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এর সবথেকে সুবিধা পাবে ৷