এই 4 টি ভুল করবেন না মোটেও ! WhatsApp এ ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

এই 4 টি ভুল করবেন না মোটেও ! WhatsApp এ ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
Whatsapp : আপনি কি জানেন চারটি ভুল কাজের জন্য আপনাকে পুরোপুরিভাবে ব্যান করা হতে পারে হোয়াটসঅ্য়াপ থেকে ৷
Published : November 29, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন রয়েছে কিন্তু হোয়াটসঅ্য়াপ নেই এমন কাউকে আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া মুশকিল ৷ কারণ বন্ধু, পরিবার তো বটেই অনেকক্ষেত্রে অফিসের কাজের জন্যও ব্যবহার করা হয় হোয়াটসঅ্য়াপ ৷ কারণ কথাবার্তা যেমন বলা সম্ভব তেমনই মুহূর্তে পাঠানো সম্ভব ছবি, ভিডিয়ো অথবা ফাইল ৷ এমনকি প্রয়োজনে ভয়েসনোটও পাঠানো যায় ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন চারটি ভুল কাজের জন্য আপনাকে পুরোপুরিভাবে ব্যান করা হতে পারে হোয়াটসঅ্য়াপ থেকে ৷ অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে আর কখনই হোয়াটসঅ্য়াপ ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ বিস্তারিত জানুন এই প্রতিবেদনে -
WhatsApp Official Help Centre এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যদি এমন কোনও ব্যবহারকারী WhatsApp এর নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়, খারাপ উদ্দেশে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অথবা তাদের টার্মস ও কন্ডিশনের নিয়ম না মেনে চলে তাহলে সেই অ্য়াকাউন্টগুলি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷
আন অফিসিয়াল ও মডিফায়েড হোয়াটসঅ্য়াপ
অনেকে বিভিন্ন থার্ড পার্টি অ্য়াপ ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্য়াপের অফিসিয়াল ভার্সন মডিফাই করেন ৷ অথবা কোডিং বদল করে দেন ৷ সেই সব ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্য়াপ অ্য়াকাউন্ট পুরোপুরি ব্যান হতে পারে ৷ এমনকি GB হোয়াটসঅ্য়াপ ব্য৷বহার করলেও অ্য়াকাউন্ট ব্যান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷
স্প্য়াম মেসেজ ফরোয়ার্ড
স্প্য়াম মেসেজে প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে ৷ এই ধরনের মেসেজ পাঠিয়ে প্রতারণা করেন অসাধু ব্যবহারকারীরা ৷ সেই কারণে স্প্য়াম মেসেজ বাল্ক ফরোয়ার্ড করলেই অ্য়াকাউন্ট ব্যান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ সেইকারণে কোনও লিঙ্ক যদি মনে হয় স্প্য়াম তাহলে সেই লিঙ্ক ফরোয়ার্ড না করা উচিত ৷
হুমকি মেসেজ
যদি আপনি হোয়াটসঅ্য়াপের মাধ্যমে কাউকে হুমকি দেন এবং সেই ব্যক্তি যদি মেসেজ রিপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্য়াকাউন্ট ব্যান হতে পারে ৷ কারণ হোয়াটসঅ্য়াপ টার্মস অ্য়ান্ড কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে কাউকে হুমকি বা থ্রেট মেসেজ পাঠানো সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য কাজ ৷
ওয়ার্নিং তোয়াক্কা না করা
কমিউনিটি গাইডলাইন না মানলে ওযার্নিং মেসেজ পাঠাতে থাকে হোয়াটসঅ্য়াপ ৷ বারবার ওয়ার্নিং মেসেজ পাঠানোর পরও যদি সেই নির্দেশ না মানা হয় তাহলে সেই অ্য়াকাউন্ট ব্লক করা হতে পারে ৷ এবং আজীবনের জন্য ওই নির্দিষ্ট নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্য়াপ ব্লক হতে পারে ৷