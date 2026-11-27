eSIM ফিচার লঞ্চ Whatsapp-এর, এবার মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবাও দেবে এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম !
Whatsapp চালু করল Travel e-SIM। ফলে বিদেশে গেলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনও সময়ই বিচ্ছিন্ন হবে না ।
Published : November 27, 2026 at 2:03 PM IST
হায়দরাবাদ : যোগাযোগের ক্ষেত্রে হাজার সুবিধা রয়েছে ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp-এর । শুধু মেসেজ নয়, এই অ্যাপের মাধ্যমে ছবি বা ডকুমেন্ট পাঠানো, লোকেশন শেয়ার, ভিডিয়ো কলিং-এর পাশাপাশি অনলাইন পেমেন্টও সম্ভব । কিন্তু এই সবই সম্ভব যদি আপনার ফোনে ইন্টারনেট কানেকশন থাকে, তবেই । অন্যথায় এই পরিষেবার একটিও মিলবে না ।
বর্তমানে মোটামুটি সিংহভাগ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীই মোবাইল ডেটা প্ল্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন । ফলে সারাক্ষণই চালু রাখা সম্ভব ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp । কিন্তু কোনও ব্য়বহারকারী দেশের বাইরে গেলেই বিপদ । কারণ, ভারতের সিম কার্ড বা রিচার্জ প্ল্যান অন্য দেশে নাও কাজ করতে পারে । ফলে রোমিং প্ল্যান ব্য়বহার করা ছাড়া কোনও উপায় নেই । অথবা স্থানীয় এলাকার কোনও সিম কিনতে হয় ব্যবহারকারীদের । এছাড়াও স্থানীয় এলাকায় থাকা WiFi কানেকশন ব্যবহার করা যেতে পারে । কিন্তু পাবলিক WiFi ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ সেই বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায় ।
এই সমস্যা সমাধানে Whatsapp চালু করল Travel e-SIM। ফলে বিদেশে গেলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনও সময়ই বিচ্ছিন্ন হবে না ।
Whatsapp eSIM কী ?
এককথায় বলতে হলে, বিদেশে গেলে আপনাকে নেটওয়ার্ক পরিষেবা দেবে এই প্রযুক্তি ।
ধরে নিন আপনি বিদেশ বেড়াতে যাবেন । সেক্ষেত্রে ভারতে ব্যবহৃত সিম কার্ডের নেটওয়ার্ক আপনার গন্তব্য দেশে থাকলে তা ব্যবহার করতে পারেন । কিন্তু আপনাকে রোমিং প্ল্যানের মাধ্যমে রিচার্জ করতে হবে । না হলে প্রচুর চার্জ কাটবে ওই টেলিকম অপারেটর । দ্বিতীয়ত অন্য আরও একটি অপশন রয়েছে হাতে । আপনার স্মার্টফোনে নেটওয়ার্ক পরিষেবা বজায় রাখার জন্য এয়ারপোর্টে নেমে অতি দ্রুত একটি সিম কিনতে হবে । এবার এই সমস্যার সমাধান করে দেবে Whatsapp eSIM ।
What if WhatsApp could work anywhere you go in the world without any struggle. Starting our early explorations around eSIMs so that you can continue sending those stickers without any interruptions. WAnderlust. Inviting partners everywhere to join us in this important mission.— Kunal Shah (@kunalb11) November 26, 2026
এই পরিষেবার মাধ্যমে বিদেশে যাওয়ার আগে নির্দিষ্ট প্ল্যান দিয়ে Whatsapp eSIM রিচার্জ করতে হবে । তাহলেই গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওই দেশের কোনও একটি টেলিকম সংস্থার নেটওয়ার্ক আপনার ফোনে অ্য়াকটিভ হবে । এবং আপনি অনায়াসে Whatsapp-এ কথাবার্তা ও প্রয়োজনীয় তথ্য, ছবি আদানপ্রদাণ করতে পারবেন ।
এই পরিষেবার সুবিধা কী ?
অন্য দেশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সিম-এর খোঁজ করতে হবে না । এমনকী ভারতীয় সিমের রোমিং প্ল্যান দিয়ে রিচার্জ করারও প্রয়োজন নেই ।
কোন কোন টেলিকম সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে Whatsapp ?
Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon এবং আরও একাধিক টেলিকম সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে Whatsapp-এর ।
কোন কোন দেশের জন্য এই eSIM পরিষেবা চালু করা হয়েছে ?
বর্তমানে যেহেতু এই পরিষেবা চালু হচ্ছে সেই কারণে মাত্র কয়েকটি দেশে এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে । আগামী দিনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে ।
কীভাবে অ্য়াকটিভ করতে হবে?
এই ফিচারটি সব ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হওয়ার পর নিজের স্মার্টফোনের Whatsapp-এ eSIM ফিচারটি দেখা যাবে । ওই ফিচারের ভিতর ঢোকার পর পেমেন্ট অপশন থাকবে । নির্দিষ্ট মূল্যে রিচার্জ করার সঙ্গে সঙ্গে eSIM চালু হবে । আলাদা করে কোনও অ্যাপ ডাউনলোড বা ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই ।
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