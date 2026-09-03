WhatsApp launches Bill Payments in India : এক ক্লিকেই ইলেকট্রিক বিল থেকে লোনের কিস্তি পেমেন্টের সুবিধা ! নতুন ফিচার লঞ্চ Whatsapp-এর
WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে, Android ও iOS ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷
Published : September 3, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে বিল পেমেন্ট সার্ভিস চালু করল জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp ৷ Bharat Connect Network এর মাধ্যমে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷ সমস্ত WhatsApp ব্যবহারকারীই এই সুবিধা পাবেন ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যে কোনও বিল খুঁজতে পারবেন, ম্যানেজ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে টাকাও জমা করতে পারবেন ৷
WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে, Android ও iOS ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷ আগামী সপ্তাহ থেকেই এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা ৷ বাড়ির যাবতীয় বিল পেমেন্ট এবার সিঙ্গল উইন্ডোর মধ্যেই সম্ভব হবে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই বিল পেমেন্টের জন্য Bharat Connect (BBPS) network ব্যবহার করা হবে ৷ মোট 30 টি ক্যাটাগরির বিল পেমেন্ট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ তারমধ্যে রয়েছে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল, ফাস্ট্যাগ, ইনসিওরেন্স, ক্রেডিট কার্ড এবং লোন পেমেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পেমেন্ট ৷
WhatsApp এর হোম স্ক্রিনে রয়েছে একটি রুপি চিহ্ন ৷ সেখানে ক্লিক করলেই নতুন একটি পপ-আপ ওপেন হবে ৷ সেখান থেকে এই পেমেন্ট অপশন পাওয়া যাবে ৷ বিল পেমেন্টের পাশাপাশি আগের যাবতীয় পেমেন্ট এবং আগামীতে কোন দিনে কী পেমেন্ট করতে হবে তার তালিকাও দেখা যাবে ৷
এই বিষয়ে Meta India-র প্রধান এবং ভারতের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণ শ্রীনিবাস বলেন, " বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেব কোটি কোটি ভারতীয় ব্যবহার করেন WhatsApp ৷ এছাড়াও ব্যবসায়িক কথাবার্তা, সিটিজেন সার্ভিস অ্য়াকসেস, মেট্রো টিকিট বুকিং এবং ইনসিওরেন্স এর জন্যও WhatsApp ব্যবহার করা হয় ৷ WhatsApp ছেড়ে অন্য অ্য়াপ ব্যবহারের কোনও প্রয়োজনই নেই ৷
সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে, WhatsApp এ কোনও মেসেজ পাঠানোর মতোই বিল পেমেন্ট করাও ভীষণ সহজ ৷
WhatsApp এ এই ফিচার যুক্ত করার কয়েক মাস আগেই সংস্থার গ্লোবাল CEO হিসেবে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ী কুণাল শা ৷ CRED নামে একটি ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট অ্যাপ চালু করেছিলেন তিনি ৷ তারপর ক্রেডে 900 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে Meta ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, WhatsApp এ বড় ধরনের এই ফিচার যুক্ত করার ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা লাভবান হবেন ৷ কারণ অনেকেই অনলাইনে বিল পেমেন্ট করেন ৷ সেক্ষেত্রে চ্যাটিংয়ের পাশাপাশি একই অ্য়াপ থেকে যাবতীয় কাজ করা সম্ভব হবে ৷