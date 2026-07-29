স্মার্টফোন না থাকলেও ক্ষতি নেই, ডেস্কটপ ভার্সনেই এবার মিলবে Whatsapp কলিংয়ের ফিচার

স্মার্টফোন না থাকলেও ক্ষতি নেই, ডেস্কটপ ভার্সনেই এবার মিলবে Whatsapp কলিংয়ের ফিচার
অডিয়ো ও ভিডিয়ো কলিং সহ একাধিক নতুন ফিচার চালু করল Whatsapp ৷
Published : July 29, 2026 at 1:56 PM IST
হায়দরাবাদ : Whatsapp তার ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য ওয়েব ভার্সনে একাধিক ফিচার যোগ করল ৷ নতুন এই ফিচারগুলি যোগ করার ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই ওয়েবব্রাউজার থেকে অডিয়ো ও ভিডিয়ো কলিং করতে পারবেন ৷ যা এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র স্মার্টফোনের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷
ওয়েব কলিং - Whatsapp Web এর মাধ্যমে ওয়েবকলিং করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ওয়ান অন ওয়ান এবং গ্রুপ কলিংয়ের সুবিধা থাকবে ৷ এর জন্য আলাদা করে কোনও অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই ৷ ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে Whatsapp ব্যবহার করার সময় কোনও কারণে যদি কলিংয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে সরাসরি ওয়েব ব্রাউজার থেকেই কলিং সম্ভব ৷
এই ফিচারের মাধ্যমে যেমন ওয়ান অন ওয়ান কলিং সম্ভব, তেমন গ্রুপ কলিংও হবে ৷ এর জন্য একটি ডেডিকেটেড কলিং ট্যাব তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে পুরো কলিং হিস্ট্রি দেখা যাবে ৷ এছাড়াও ফেবারিট অপশনও থাকবে ৷
হোয়াটসঅ্যাপের তরফে জানানো হয়েছে, ওয়েব ভার্সনে কলিং হলেও তা পুরোপুরি ওয়ান টু ওয়ান এনক্রিপটেড ৷ নো-টাইম লিমিট, নো-কস্ট অপশন দেওয়া হয়েছে ৷
কল ট্রান্সফার- ওয়েব ভার্সনে কল ট্রান্সফার অপশন দেওয়া হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে ধরে নিন আপনি স্মার্টফোনে থাকা Whatsapp এ কল করছেন ৷ অথবা কোনও ট্যাবের মাধ্যমে কল করছেন ৷ কিন্তু ওই কলটি ডিসকানেক্ট না করে ডেস্কটপে ট্রান্সফার করতে চান ৷ সেক্ষেত্রে তারও সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে সহজেই কল ট্রান্সফার করতে পারবেন ব্যবহারকারী ৷
ওয়েটিং রুম - ওয়েটিং রুম ফিচার দেওয়া হয়েছে ওয়েব কলিংয়ে ৷ অর্থাৎ ব্রাউজার ভার্সনে কোনও গ্রুপকলিং শুরু করেছেন ৷ সেক্ষেত্রে গ্রুপ-অ্যাডমিন যাঁকে চাইবেন তাঁকেই ওই কলে অ্যাড করতে পারে ৷ অন্যকেউ সেই গ্রুপ কলিংয়ে যুক্ত হতে চাইলে তাঁকে ওয়েটিং রাখা হবে ৷ অ্য়াডমিন অ্যাপ্রুভ করলে তবেই যোগ দিতে পারবেন তিনি ৷
কুইক HD- ভিডিয়ো কলের ক্ষেত্রে এই ফিচারের মাধ্যমে আরও ঝকঝকে ছবি দেখতে পারবেন ৷ এবং এই অপশনের মাধ্যমে কলিংয়ের শুরু থেকেই HD কোয়ালিটির ছবি দেখা সম্ভব হবে ৷
সিলেক্ট পিপল ও লিঙ্ক শেয়ার - অডিয়ো বা ভিডিয়ো কলের ক্ষেত্রে লিঙ্ক শেয়ার অপশন পাওয়া যাবে ৷ অর্থাৎ কোনও ব্যবহারকারী যদি আপনার কোনও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে না থাকে তাহলে সেই ব্যবহারকারী লিঙ্কে ক্লিক করে কলিংয়ে যোগ দিতে পারবেন ৷