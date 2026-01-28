জীবনেও হ্যাক হবে না আপনার প্রোফাইল ! নতুন সিকিউরিটি ফিচার লঞ্চ করল Whatsapp
Whatsapp Strict Account Settings : নিরাপত্তা আরও উন্নত করতে একধাপ নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করল Meta-র এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷
Published : January 28, 2026 at 4:58 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে WhatsApp ৷ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কথাবার্তা নয় , অনেকেই অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের নথিও হোয়াটসঅ্য়াপের মাধ্যমে শেয়ার করছেন ৷ এমনকি সাংবাদিক ও পদস্থ আধিকারিকরাও জরুরি কথাবার্তা হোয়াটসঅ্য়াপের টেক্সট অথবা কলিংয়ের মাধ্যমে সেরে নিচ্ছেন ৷ কারণ হোয়াটসঅ্য়াপে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন ৷ ফলে তথ্য চুরির ভয় নেই ৷ বা চ্যাট লিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷
এই পরিস্থিতিতে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা আরও উন্নত করতে আরও একধাপ নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করল Meta-র এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ জানানো হয়েছে, অনেক ব্যবহারকারীর কাছে অ্য়াটাচমেন্ট পাঠিয়ে দেয় প্রতারকরা ৷ এবং সেখান থেকে সাইবার অ্য়াটাক করে ৷ কিন্তু সেই ঝুঁকি কমাতে Strict Account Settings লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷
সাংবাদিক এবং যাঁরা সমাজে অতি পরিচিত তাঁদের প্রোফাইল যাতে কোনওভাবেই হ্যাকারদের দখলে না চলে যায় তার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ তবে এই ফিচারটি বিশ্বের সব ব্যবহারকারীই ব্যবহার করতে পারবেন ৷
নতুন এই ফিচারটি অপশনাল ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলে তবেই চালু হবে ৷ না হলে এটি ডি-অ্য়াকটিভ অবস্থায় থাকবে ৷ এই ফিচারটি অ্য়াকটিভ করলে অজানা বা অপরিচিত কোনও নম্বর থেকে অ্য়াটাচমেন্ট আসবে না ৷ এমনকি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোনকল এলেও তা নিজে থেকেই সাইলেন্ট হয়ে যাবে ৷
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হ্যাকাররা মূলত অ্য়াটাচমেন্টের মাধ্যমে ম্যালওয়ার পাঠিয়ে ইউজার অ্য়াকাউন্ট নিজেদের দখলে আনে ৷ অ্য়াটাচমেন্টের মধ্যে থাকে ভিডিও, স্টিল ইমেজ, PDF ইত্যাদি ৷ এগুলি ডাউনলোড করার সঙ্গে সঙ্গে ইউজারের ফোনে ম্যালওয়ার অ্য়াক্টিভেট হয়ে যায় ৷ এবং ফোন থেকে ডেটা কালেক্ট করে নির্দিষ্ট সার্ভারে পাঠাতে থাকে ৷ তবে নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে কোনও অজানা, অচেনা নম্বর থেকে ঢুকবে না কোনও অ্য়াটাচমেন্ট ৷
WhatsApp নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক আপডেট করলেও সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল তাদের এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন পলিসিকে ৷ অভিযোগ উঠেছে, এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকলেও ব্যাকডোর দিয়ে চ্যাট স্টোর করতে পারে Whatsapp ৷ যদিও এই চ্যাটিং প্ল্যাচটফর্মের তরফে সব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, চ্যাট স্টোর করার যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ WhatsApp এই ধরনের কোনও চ্যাট স্টোর করতে পারে না ৷