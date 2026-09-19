মেসেজ টাইপ করার প্রয়োজনই নেই, Voice to Text ফিচার চালু হবে Whatsapp-এ !

মেসেজ টাইপ করার প্রয়োজনই নেই, Voice to Text ফিচার চালু হবে Whatsapp-এ !
কোনও ব্যবহারকারী যদি কথা বলে টাইপ করতে চান তাহলে সেটিও করা সম্ভব । অর্থাৎ মেসেজ পাঠানোর ক্ষেত্রে ভয়েস থেকে টেক্সে রূপান্তর করা সম্ভব ।
Published : September 19, 2026 at 4:52 PM IST
হায়দরাবাদ : আগেই ট্রান্সক্রিপশন ফিচার চালু করেছিল Whatsapp । যার মাধ্যমে কোনও ভয়েস মেসেজ সরাসরি টেক্সটে কনভার্ট করতে পারতেন ব্যবহারকারী । কিন্তু এবার আরও একটি নতুন ফিচার আনতে চলেছে Meta-র এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ।
এবার থেকে মেসেস টাইপিং-এর ক্ষেত্রে ভয়েস টু টেক্সট (Voice To Text) ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা । ফলে এক একটি শব্দ টাইপের ঝামেলা থাকবে না । ইতিমধ্য়ে যাঁরা বিটা অপশন ব্যবহার করেন তাঁরা এই ফিচারের সুবিধা পাচ্ছেন ।
কী সুবিধা হবে?
বর্তমানে Whatsapp এ ট্রান্সক্রিপশন ফিচার রয়েছে । অর্থাৎ রিসিভ মেসেজের ক্ষেত্রে এই ফিচারটি কাজ করে । এর মাধ্য়মে কোনও রিসিভ মেসেজ ভয়েস টু টেক্সটে পরিবর্তন করা সম্ভব । অর্থাৎ ধরে নিন কেউ আপনাকে ভয়েস নোট পাঠিয়েছে । কিন্তু সেই ভয়েস নোট আপনি না শুনে টেক্সট হিসেবে পড়তে চান । সেক্ষেত্রে আপনি ওই ভয়েস নোট ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবেন । এবং ভয়েস নোটে যা কিছু থাকবে তা টেক্সটে কনভার্ট হবে । WhatsApp নিজে থেকেই অডিয়ো নোট টেক্সটে কনভার্ট করে দেবে । এরজন্য থার্ড পার্টি কোনও অ্য়াপ ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই ।
নতুন যে ফিচারটি আসতে চলেছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত । এক্ষেত্রে কোনও ব্যবহারকারী যদি কথা বলে টাইপ করতে চান তাহলে সেটিও করা সম্ভব । অর্থাৎ মেসেজ পাঠানোর ক্ষেত্রে ভয়েস থেকে টেক্সে রূপান্তর করা সম্ভব ।
বর্তমানে রিসিভ মেসেজের ক্ষেত্রে যে ফিচারটি রয়েছে তা শুধুমাত্র ইংরেজি সহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষা সাপোর্ট করে । কিন্তু মেসেজ টাইপের ক্ষেত্রে কোন কোন ভাষা সাপোর্ট করবে তা এখনও জানা যায়নি ।
কীভাবে voice-to-text ফিচার কাজ করে ?
WhatsApp চ্যাট বারে একটি নতুন বাটন অ্যাড করবে । যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রাইব করতে পারবেন । এবং তারপর মেসেজ সেন্ড করলেই ওই টেক্সট মেসেজ অপর প্রান্তের ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাবে ।
এই ফিচারটি যখন প্রথমবার ব্যবহার করা শুরু করবেন ব্যবহারকারীরা তখন একটি পপ-আপ ওপেন হবে । এবং সেখানে দেখানো হবে কীভাবে পুরো ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
নিরাপত্তার কি কোনও ঘাটতি হবে?
ফেসবুকে রয়েছে End to End এনক্রিপশন ব্যবস্থা । ফলে তথ্য চুরির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । নতুন এই ফিচারের ক্ষেত্রেও কোনও তথ্য চুরির সম্ভাবনা নেই বলেই উল্লেখ করেছে WABetainfo । তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে এই ফিচারের মাধ্যমে ডিভাইসের মধ্যেই স্পিচ টু টেক্সট-ট্রান্সক্রিপশন করা হবে । ফলে তথ্য কোনও সার্ভার বা ক্লাউডে স্টোর থাকবে না ।
কবে থেকে সবাই এই ফিচারটি পাবেন?
এই ফিচারটি সকলের জন্য কবে থেকে চালু করা হবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি । তবে বর্তমানে শুধুমাত্র বিটা টেস্টিং শুরু হয়েছে । ফলে মনে করা হচ্ছে, ফিচারটি সবার মধ্যে চালু হতে এখনও বেশ কিছু সময় লাগবে ।