গ্রুপে অ্যাড হলেও কেউ দেখতে পাবে না আপনার ফোন নম্বর, নতুন ফিচার চালু WhatsApp-এ
ফোন নম্বরের ক্ষেত্রেও এবার প্রাইভেসি সেটিংস চালু করতে পারে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
Published : November 9, 2026 at 2:01 PM IST
হায়দরাবাদ : ধরেনিন অপরিচিত কোনও Whatsapp গ্রুপে আপনার যুক্ত হয়েছেন ৷ কোনও লিঙ্কের মাধ্যমে ওই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আপনি ৷ এরপর ওই গ্রুপে থাকা বাকি সকলেই কিন্তু আপনার নম্বর দেখতে পাবেন ৷ প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে তাঁরা সরাসরি আপনাকে মেসেজ পাঠাতে পারবেন এমনকী, ভয়েস ও ভিডিয়ো কলও করতে পারবেন তাঁরা ৷ যা সময়ে অসময়ে আপনার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে ৷
এই সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগী হল জনপ্রিয় চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ ফোন নম্বরের ক্ষেত্রেও এবার প্রাইভেসি সেটিংস চালু করতে পারে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
নতুন এই ফিচারটি কী?
এতদিন পর্যন্ত স্টেটাস ও প্রোফাইল পিকচার কারা কারা দেখতে পাবেন তা নির্ধারণ করতে পারতেন ব্যবহারকারীরা ৷ কিন্তু ফোন নম্বর গোপনীয় রাখতে কোনও ফিচার ছিল না ৷ এবার ফোন নম্বরও গোপনীয় রাখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ব্যবহারকারী নিজেই সেট করতে পারবেন তাঁর ফোন নম্বর কে দেখতে পাবেন এবং কে পাবেন না ৷
সম্প্রতি WABetainfo এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে নতুন প্রাইভেসি পলিসিতে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন তাঁদের ফোন নম্বর কারা দেখতে পাবেন ৷ এর সঙ্গে একটি স্ক্রিনশটও পোস্ট করা হয়েছে ৷
ওই স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, প্রাইভেসি পেজে ফোন নম্বর গোপনীয় রাখতে মোট চারটি অপশন দেওয়া হয়েছে ৷ সেগুলি হল Everyone, My Contacts, My Contacts except এবং Nobody ৷
WhatsApp is testing new phone number privacy for usernames! WhatsApp is working on new privacy settings to let users choose who can see their phone number when they have a username on Android. https://t.co/UtKiDPN1xr https://t.co/2Dloalq6q3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2026
ব্যবহারকারীরা নিজেদের সুবিধামতো এই চারটি অপশন থেকে নিজের পছন্দের অপশন বেছে নিতে পারবেন ৷
এই ফিচারটিতে কী কী সুবিধা হবে ?
অপরিচিত কেউ আপনার নম্বর দেখতে পারবেন না ৷ ধরে নিন আপনি কোনও Whatsapp গ্রুপে রয়েছেন ৷ যেখানে মেম্বারের সংখ্যা কয়েকশো ৷ আপনি আপনার ফোন নম্বর না দেখিয়েই ওই গ্রুপে চ্যাট চালিয়ে যেতে পারবেন ৷
এই ফিচার কি চালু হয়েছে ?
না ৷ ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে ৷ ফলে এখনই এই ফিচারটি চালু হয়নি ৷ পাশাপাশি ভারতে যেহেতু Whatsapp Username ফিচারের উপর সরকারি বিধিনিষেধ রয়েছে সেই কারণে এই ফিচারটিও ভারতে কবে চালু হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় ৷
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