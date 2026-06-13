AI ব্যবহারের জন্য WhatsApp আসছে নতুন ফিচার ! খরচ কত ?
WhatsApp এর জন্য Meta One সার্ভিসের প্লাস ও প্রিমিয়াম সার্ভিস লঞ্চ করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ যার মাধ্যমে WhatsApp ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত বেশ কিছু সুবিধা পাবেন ৷
Published : June 13, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দরাবাদ : Meta ইতিমধ্যে তাদের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানগুলি ঘোষণা করেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে তাদের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ ৷ এই প্রিমিয়াম প্ল্যানের মাধ্যমে এই অ্যাপগুলির অতিরিক্ত ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
এর পাশাপাশি WhatsApp এর জন্য Meta One সার্ভিসের প্লাস ও প্রিমিয়াম লঞ্চ করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ যার মাধ্যমে WhatsApp ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত বেশ কিছু সুবিধা পাবেন ৷
Meta One Plus ফিচার-
Meta One Plus সাবস্ক্রিপশনের দাম রাখা হতে পারে প্রতিমাসে 6.99 ইউরো ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 768 টাকার কাছাকাছি ৷ তবে কিছু ব্যবহারকারীর জন্য প্রথম একমাস ফ্রি দেওয়া হতে পারে ৷ এর মাধ্যমে WhatsApp ব্যবহারকারীরা Meta AI আরও উন্নমানের ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন ৷ তারসঙ্গে ভিডিয়ো ও ইমেজ ক্রিয়েশন টুল দেওয়া হবে ৷ এই প্ল্যানের মধ্যেই WhatsApp Plus এর সাবস্ক্রিপশন যোগ করা থাকবে ৷ ফলে WhatsApp প্ল্যাস সাবস্ক্রিপশনের জন্য আলাদা করে টাকা খরচ করার প্রয়োজন নেই ৷
Meta One Premium কী ?
Meta One Premium প্ল্যানের প্রতিমাসের দাম রাখা হতে পারে 20.99 ইউরো ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 2300 টাকার আশপাশে ৷ Meta One Plus প্ল্যানে যে যে ফিচার পাওয়া যাবে এই প্ল্যানেও একই ফিচার পাওয়া যাবে ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে কম্পিউটিং টাস্ক ক্যাপাসিটি আরও উন্নতমানের হবে ৷ অর্থাৎ কোনও জটিল প্রশ্নের জবাব আরও ভালোভাবে দিতে পারবে এই সিস্টেমটি ৷ অন্যদিকে ইমেজ ও ভিডিয়ো জেনারেশন ক্রেডিট এই প্ল্যানে অনেক বেশি পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এই দুটি প্ল্যানে AI ফিচারের সুবিধা যেমন পাওয়া যাবে তারসঙ্গে WhatsApp Plus ফিচারেরও সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ সম্প্রতি WhatsApp এর তরফে লঞ্চ করা হয়েছে WhatsApp Plus ৷ যেখানে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ব্যবহারকারীরা নিজের প্রোফাইল যেমন কাস্টমাইজড করতে পারবেন তেমনই স্টিকার, থিম সহ বিভিন্ন ফিচারের সুবিধা আরও বেশি মাত্রায় পাবেন ৷ তবে এই ফিচার এখনও পরীক্ষামূলক পর্যয়ে রয়েছে ৷ অফিসিয়াল লঞ্চ করা হয়নি ৷ প্রাথমিকভাবে এটি Android এর জন্য লঞ্চ করা হবে ৷
এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, যাঁরা ছবি তৈরি বা ভিডিয়ো জেনারেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই সাবস্ক্রিপশনগুলি জরুরি ৷ কিন্তু যাঁরা সাধারণ চ্যাট করেন Whatsapp এর মাধ্যমে তাঁদের জন্য খুব একটা এই ফিচারগুলি জরুরি নাও হতে পারে ৷