অনলাইন থাকলেই দেখা যাবে 'গ্রিন ডট', মেসেঞ্জারের মতো WhatsApp-এ আসছে নতুন ফিচার
অনলাইন স্টেটাস বোঝার জন্য আরও সহজ ফিচার চালু করতে চলেছে Meta-র এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ গ্রিন ডট দেখা যাবে নামের পাশে ৷
Published : June 20, 2026 at 11:01 AM IST
হায়দরাবাদ : মেসেঞ্জারে যেমন চ্যাট লিস্টে অনলাইন কনট্যাক্টের পাশে গ্রিন ডট দেখা যায়, এবার তেমন একই ফিচার চালু হতে পারে WhatsApp এ ৷ এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে WABetainfo ৷ একটি ব্লগ পোস্টে তারা জানিয়েছে, WhatsApp এ যাঁরা অনলাইন থাকবেন তাঁদের নামের পাশে গ্রিন ডট দেখা যাবে ৷
বিস্তারিত-
WhatsApp এ কে কে অনলাইন রয়েছেন তা জানার জন্য নিদিষ্ট কনট্যাক্টের চ্যাট উইন্ডোর মধ্যে ঢুকতে হয় ৷ এবং যদি তাঁরা অনলাইন থাকেন তাহলে অনলাইন লেখা থাকে ৷ যদিও প্রাইভেসি সেটিংসে যদি চেঞ্জ করা হয় তাহলে অনলাইন লেখাও দেখা যায়না ৷
এবার একইভাবে অনলাইন স্টেটাস বোঝার জন্য আরও সহজ ফিচার চালু করতে চলেছে Meta-র এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ বিটা ব্যবহারকারীদের কয়েকজন এই ফিচারটি ইতিমধ্যে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন ৷ তবে এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ফিচারটি ৷
কী কী সুবিধা হবে?
এই ফিচারটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা প্রতিটি অনলাইন কনট্যাক্টের পাশে গ্রিন ডট দেখতে পাবেন ৷ ফলে সহজেই বুঝতে পারবেন ওই কনট্যাক্ট অনলাইন আছেন কিনা ৷ যদি কোনও ব্যবহারকারী অনলাইন না থাকেন তাহলে তাঁদের নামের পাশে গ্রিন ডট দেখা যাবে না ৷
কিন্তু এখানেও ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রাইভেসি সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন ৷ যাঁরা গ্রিন ডট দেখাতে চান না তাঁরা অফ করেও রাখতে পারেন ৷ ফলে অন্য কেউ জানতে পারবেন না নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী অনলাইন আগেন কিনা ৷
এই ফিচারটির বিষয়ে WhatsApp বা Meta অফিসিয়ালি কিছুই জানায়নি ৷ কিন্তু WAbetainfo এই বিষয়ে জানিয়েছে ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছ, যেহেতু ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে সেই কারণে ফিচারটি লঞ্চ হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে ৷ তবে শুধুমাত্র Android বিটা টেস্টাররাই এই ফিচারটির সুবিধা পেয়েছেন ৷
এই ফিচারটি ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রাম DM, মেসেঞ্জারের মধ্যে উপলব্ধ রয়েছে ৷ এছাড়াও অন্য চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামেও রয়েছে এই একই ফিচার ৷ এবার WhatsApp-এও চালু হবে ফিচারটি ৷
এর আগে 18 জুন, ভারতে চালু হয়েছে WhatsApp প্রিমিয়াম ফিচার ৷ 79 টাকার বিনিময়ে মোট 6 টি অতিরিক্ত সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবাররা ৷ এই ফিচারের নাম দেওয়া হয়েছে WhatsApp Plus ৷