আর ভুলবেন না প্রিয়জনের জন্মদিন, WhatsApp-এ চালু হচ্ছে নতুন ফিচার

আর ভুলবেন না প্রিয়জনের জন্মদিন, WhatsApp-এ চালু হচ্ছে নতুন ফিচার
এই ফিচারটির একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেছে WABetainfo । সেখানে দেখা গিয়েছে, কনলিস্টে থাকা দুই ব্যবহারকারীর জন্মদিন দেখা যাচ্ছে ।
Published : September 26, 2026 at 4:52 PM IST
হায়দরাবাদ : ফেসবুকে জন্মদিন নোটিফিকেশন ফিচার রয়েছে । অর্থাৎ আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ডলিস্টে থাকা বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের জন্মদিন আপনাকে জানাবে । আপনি নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন । এবার একই ফিচার চালু হচ্ছে ফেসবুকে ।
নতুন এই ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছে ফিচাট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট WABetainfo । তাদের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী Whatsapp এর কনট্যাক্টলিস্টে থাকা ব্যবহারকারীদের জন্মদিন দেখা যাবে । এবং নির্দিষ্ট দিনে ব্যবহারকারীরা শুভেচ্ছাও জানাতে পারবেন ।
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি ?
এই ফিচারটির একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেছে WABetainfo । সেখানে দেখা গিয়েছে, কনলিস্টে থাকা দুই ব্যবহারকারীর জন্মদিন দেখা যাচ্ছে ।
WhatsApp is testing birthday reminders for your contacts!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 23, 2026
WhatsApp is working on a new feature that shows birthday reminders in the Contacts tab.https://t.co/BY4AmnFvpW pic.twitter.com/1ZTNkEUePL
বিস্তারিত
ধরে নিন, আপনার কনট্যাক্ট লিস্টে কোনও এক ব্যবহারকারীর জন্মদিন আজ । সেক্ষেত্রে ওই ব্যবহারকারীর নামের নিচে দেখানো হবে, "Birthday Today" । এবং সেই নোটিফিকেশন দেখে আপনি ওই ব্যবহারকারীকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন । এর সঙ্গে একটি কেকের ইমোজিও যোগ করা থাকবে । WABetainfo তে জানানো হয়েছে, কোনও নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য নয়,
এক্ষেত্রে যদি ওই ব্যবহারকারী নিজের জন্ম তারিখ নথিভুক্ত করে রাখেন তবেই এই নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে । না হলে কোনও নোটিফিকেশন দেখা যাবে না । এই ফিচারটি বর্তমানে বিটা ভার্সনে চালু করা হয়েছে । যাঁরা iOS 26.38.10.18 বিটা আপডেট ব্যবহার করছেন তাঁরা ইতিমধ্যে ফিচারটি ব্যবহার করতে পারছেন । TestFlight মোডে ফিচারটি চালু রয়েছে ।
WABetainfo-র তরফে জানানো হয়েছে, WhatsApp কোনও ব্যবহারকারীর কাছ থেকে জন্ম তারিখ ম্যানুয়াল আপডেট করতে বলবে না । পরিবর্তে ফোনের অ্য়াড্রেসবুকে থাকা তথ্য থেকে জন্ম তারিখ জেনে নেবে এই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম । ফলে যাঁরা ইতিমধ্যে অ্য়াড্রেসবুকে জন্মদিন সেভ করে রেখেছেন তাঁদের জন্মদিন আপনি দেখতে পাবেন ।
তবে এরসঙ্গে ম্যানুয়ালি জন্মদিন লেখারও অপশন দেওয়া হবে । কিন্তু সেটি বাধ্যতামূলক নয় । অর্থাৎ যদি কোনও ব্যবহারকারীর অ্য়াড্রেসবুকে জন্মদিন না লেখা থাকে তাহলে ওই নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর জন্মদিন ম্য়ানুযালি ইনপুট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
যেহেতু এখনও এই ফিচারটি পুরোপুরিভাবে চালু হয়নি সেই কারণে সবাই ব্যবহার করতে পারবেন । শুধুমাত্র যাঁরা বিটা ভার্সন ব্যবহার করেন তাঁদের কাছে এই ফিচারটি পৌঁছবে । এবং ফিচারটি পুরোপুরি তৈরি হলে সব ব্যবহারকারীরাই এটির সুবিধা পাবেন ।