গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ হারিয়ে ফেলেছেন ? মনে রাখতে নতুন আপডেট চালু Whatsapp-এ

গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ হারিয়ে ফেলেছেন ? মনে রাখতে নতুন আপডেট চালু Whatsapp-এ
যে সব ব্যবহারকারীর কাছে Whatsapp Beta ভার্সন রয়েছে তাঁরা এই ফিচারটি এখনই ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Published : September 6, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এখন নিত্য দিনের সঙ্গী হয়েছে ৷ সারাদিন বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা এই অ্যাপের মাধ্যমেই সেরে ফেলা হচ্ছে ৷ এরই মধ্যে কিছু কথাবার্তা যেমন সাধারণ আড্ডা বা মজার তেমনই বেশ কিছু কথাবার্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷
গুরুত্বপূর্ণ হোক বা সাধারণ কোনও গল্প হোক, Whatsapp-এর মাধ্যমে যে সব কথাবার্তা হয় তারমধ্যে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ যেগুলি ব্যবহারকারীরা সবসময় চোখের সামনে রাখতে চান ৷ কারণ এই ধরনের বিষয়গুলি যে কোনও কথাবার্তায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে ৷ আর সেই কারণে এই pin chat অপশনটি অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয় ৷
এতদিন পর্যন্ত যে-কোনও চ্যাটে সর্বাধিক তিনটি মেসেজ পিন করা যেত ৷ এবং ওই পিনড মেসেজগুলি চ্যাট উইন্ডোর একদম উপরে দেখা যেত ৷ কিন্তু এই সংক্রান্ত নতুন একটি আপডেট এনেছে Meta-র এই চ্যাটিং প্ল্য়াটফর্মটি ৷
জানা গিয়েছে, এবার আর তিনটি নয়, চারটি চ্যাট পিন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ অর্থাৎ অতিরিক্ত একটি চ্যাট পিন করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ৷ এই ফিচারটি প্রিমিয়াম এবং ফ্রি-উভয় ব্যবহারকারীরাই পাবেন ৷
WhatsApp is rolling out support for up to 4 pinned messages!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2026
WhatsApp is introducing a feature that lets users pin more than three messages in their chats and groups. Users who rely on pinned messages now have one more slot available.https://t.co/xZ3tgMTGgo pic.twitter.com/HTm7wUUovo
এই ফিচারটি জানিয়েছে WABetainfo ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, যে সব ব্যবহারকারীর কাছে Whatsapp Beta ভার্সন রয়েছে তাঁরা এই ফিচারটি এখনই ব্যবহার করতে পারবেন ৷ কারণ ফিচারটি বর্তমানে ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে ৷ পুরোপুরি রোল-আউট এখনই হচ্ছে না ৷ সেক্ষেত্রে আরও কয়েক মাস সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
WABetainfo-র তরফে একটি ছবিও পোস্ট করা হয়েছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে চারটি মেসেজ একই সঙ্গে পিন করা হয়েছে ৷ এবং সেটি চ্যাট উইন্ডোর উপরে দেখা যাচ্ছে ৷
এদিকে সম্প্রতি আরও একটি বড় আপডেট এনেছে সংস্থাটি ৷ এবার থেকে যে কেউ থার্ড পার্টি AI এজেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে ৷ এর ফলে যাঁরা অটোমেটেড চ্যাটিং এ কথাবার্তা চালান, মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এর সবথেকে সুবিধা পাবে ৷
WhatsApp Beta info-তে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, এবার থেকে WhatsApp-এ থার্ড পার্টি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সাপোর্ট করবে ৷ অর্থাৎ এক্সটার্নাল AI এজেন্টের সুবিধা পাওয়া যাবে এই প্ল্য়াটফর্মে ৷ WhatsApp নিজেদের নীতিমালা ও শর্ত বিভাগেও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে 25 অগস্ট 2026 ৷ সেখানে বলা হয়েছে, WhatsApp ব্যতীত ব্যক্তিগত বা কোনও সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন থার্ড পার্টি এজেন্ট এবার WhatsApp-এ ব্যবহার করা যাবে ৷