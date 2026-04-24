WhatsApp -এর মাধ্যমে এবার মোবাইল রিচার্জও সম্ভব, কীভাবে করবেন ? Step by Step গাইড
Published : April 24, 2026 at 11:35 AM IST
হায়দরাবাদ : এবার WhatsApp-এর মাধ্যমেই মোবাইল রিচার্জ করা সম্ভব ৷ নতুন এই ফিচারটি ভারতে চালু করতে চলেছে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ এর জন্য নেদারল্যান্ডের একটি সংস্থার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে সংস্থাটি ৷
Whatsapp এর তরফে জানানো হয়েছে যাঁরা প্রিপেড সিম ব্যবহার করেন তাঁরা এই সুবিধা পাবেন ৷ পোস্টপেইড বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা পাওয়া যাবে কিনা তা জানানো হয়নি ৷ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন এই ফিচার রোলআউট করবে ৷ ভারতের সমস্ত ব্যবহারকারী এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷
এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে, PayU-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তারা ৷ এই গেটওয়ের মাধ্যমে রিচার্জ করতে পারবেন ৷ Airtel, Vi এবং Jio-র ব্যবহারকারীরা যাবতীয় প্ল্যান দেখতে পারবেন Whatsapp এর মাধ্যমে ৷ এবং তাঁরা নিজেদের সুবিধামতো প্ল্যান রিচার্জ করতে পারবেন ৷ Android এবং iOS ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন ৷
কীভাবে রিচার্জ করা যাবে?
- হোম স্ক্রিনের একদম উপরে থাকবে ₹ আইকন
- সেখানে ক্লিক করলেই নতুন একটি পেজ ওপেন হবে
- যেখানে মোবাইল নম্বর দিতে হবে ৷ অথবা ফোনবুক থেকে নম্বর বেছে নিতে হবে ৷
- এরপর সার্ভিস প্রোভাইডার বেছে নিতে হবে ৷
- তারপর যাবতীয় রিচার্জ প্ল্যান সেখানে দেখা যাবে ৷
- সুবিধামতো একটি প্ল্যানে ক্লিক করতে হবে ৷
- পেমেন্ট মোড সিলেক্ট করে রিচার্জ করতে পারবেন ৷
এই রিচার্জের জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে কিনা সেই বিষয়ে এখনও জানানো হয়নি ৷ ইতিমধ্যে Whatsapp এ আগেই চালু করা হয়েছিল UPI পেমেন্ট ফিচার ৷ স্ক্যানিং ও UPI আইডির মাধ্যমে যে-কোনও অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো যায় ৷ এবার তারসঙ্গে যুক্ত হল রিচার্জ ফিচার ৷ অন্যদিকে Whatsapp এ চালু করা হবে প্রিমিয়াম ফিচার ৷ যার নাম হতে চলেছে Whatsapp plus ৷
কবে থেকে এই ফিচার চালু হবে জানানো হয়নি ৷ তবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোলআউট শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবহারকারীর কাছেই ফিচারটি পৌঁছে যাবে ৷