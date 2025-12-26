ঝক্কি কমবে, WhatsApp এর নতুন ফিচারে বন্ধুকে ইনভাইট করা আরও সহজ
Whatsapp : এই ফিচারের মাধ্যমে চ্যানেল ইনফরমেশন পেজ থেকেই ব্যবহারকারীরা অন্য কন্ট্য়াক্টের কাছে ইনভাইট লিঙ্ক পাঠাতে পারবেন ৷
Published : December 26, 2025 at 4:44 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার আরও একটি নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে Meta র নিজস্ব ইনস্ট্য়ান্ট চ্যাটিং প্ল্য়াটফর্ম WhatsApp ৷ তবে এই ফিচার শুধুমাত্র iOS এর জন্য ৷ জানানো হয়েছে এবার থেকে চ্যানেল অ্যাডমিনরা নিজেদের কনট্যাক্টের মধ্যে চ্যানেলের ইনভাইট লিঙ্ক শেয়ার করতে পারবেন ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে এই ফিচারটি ৷ প্রাথমিকভাবে iOS বিটা ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচারটি চালু করা হবে ৷
WAbetainfo-র তরফে জানানো হয়েছে এই ইনস্ট্য়ান্ট মেসেজিং প্ল্য়াটফর্মটি একটি নতুন ফিচার রোল আউট করতে চলেছে ৷ যেখানে গ্রুপ অ্য়াডমিনরা কোনও চ্যানেলের ইনভাইট লিঙ্ক নিজের কনট্যাক্ট লিস্টের মধ্যে শেয়ার করতে পারবে ৷ TestFlight beta Programme এর মাধ্যমে এই ফিচারটি রোল আউট করা হবে ৷ iOS এর 25.37.10.74 বিটা ভার্সন থেকে এই ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে ৷ সবকিছু সঠিকভাবে কাজ করলে ফিচারটি সব ব্যবহারকারীদের জন্য রোলআউট করা হবে ৷
এই ফিচারের মাধ্যমে চ্যানেল ইনফরমেশন পেজ থেকেই ব্যবহারকারীরা অন্য কন্ট্য়াক্টের কাছে ইনভাইট লিঙ্ক পাঠাতে পারবেন ৷ Admin রা একসঙ্গে 64 টি কন্ট্য়াক্টে একসঙ্গে ইনভাইট লিঙ্ক পাঠাতে পারবেন ৷
এর পাশাপাশি আরও কিছু নতুন ফিচার নিয়েও কাজ করছে সংস্থাটি ৷ তারমধ্যে যেমন রয়েছে Whatsapp Ads৷ WhatsApp Status এ এবার থেকে Ad দেখা যেতে পারে ৷ এছাড়াও ইমোজিতেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে ৷ সংস্থার দাবি, ব্যবহারকারীদের ইমোজি দিতে আরও সুবিধা হয় সেই কথা মাথায় রেখেই নতুন ফিচার লঞ্চ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷
অন্য়দিকে কয়েকদিন আগে WhatsApp ব্যবহারকারীদের সতর্ক করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি CERT-In ৷ তারা জানিয়েছিল Whatsapp এর Device Linking ফিচারের মাধ্যমে হ্য়াকাররা পুরো Whatsapp এর কন্ট্রোল নিতে পারবে ৷ যার মধ্যে রিয়েল টাইম মেসেজ, ফটো এবং ভিডিও অ্য়াকসেসও করতে পারবে তারা ৷ ওই সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সির তরফে পুরো বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে GhostPairing ৷ এরই মাঝে নতুন নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে WhatsApp ৷