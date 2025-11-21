Whatsapp এ নতুন ফিচার লঞ্চ, মনের কথা মুহূর্তে পৌঁছবে প্রিয়জনদের কাছে

Whatsapp এ নতুন ফিচার লঞ্চ, মনের কথা মুহূর্তে পৌঁছবে প্রিয়জনদের কাছে
Whatsapp Feature : নতুন এই ফিচারে কোনও ছোটো টেক্সট আপডেট দিতে পারবেন WhatsApp ব্যবহারকারীরা ৷
Published : November 21, 2025 at 10:57 AM IST
হায়দরাবাদ : Instagram-এর মতোই এবার নোটস ফিচার চালু করতে চলেছে WhatsApp ৷ নতুন ওই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে About ৷ এই ফিচারে কোনও ছোটো টেক্সট আপডেট দিতে পারবেন WhatsApp ব্যবহারকারীরা ৷ সেই আপডেট শুধুমাত্র Contacts এ যাঁরা আছেন তাঁরাই দেখতে পাবেন ৷
পেরেন্ট কোম্পানি Meta-র সিস্টার অর্গানাইজেশন WhatsApp এর তরফে এই সংক্রান্ত একটি ব্লগ পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, যাঁরা একদম শুরুর দিন থেকে WhatsApp ব্যবহার করছেন তাঁরা হয়তো জানেন About ফিচার সম্পর্কে ৷ এই ম্যাসেজিং অ্য়াপ বর্তমানে আরও সিকিওর হয়েছে ৷ এই অবস্থায় আমরা নতুন ভাবে About ফিচারটি পুনরায় লঞ্চ করতে চলেছি ৷ যা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে দেখা যাবে এবং ব্যবহার করতেও অনেক সহজ হবে ৷
নতুন এই About ফিচারটি কী কী কাজ করবে ?
- ব্যবহারকারীরা খুব ছোট টেক্সট আপডেট দিতে পারবে ৷ নিজেদের চিন্তা ভাবনা শেয়ার করতে সুবিধা হবে ৷
- এটা One-on-one চ্যাটে দেখা যাবে ৷ এবং এছাড়াও User Profile এও দেখা সম্ভব ৷
- যাঁরা About স্টেটাস দেখতে পাবেন তাঁরা সরাসরি তার রিপ্লাই দিতে পারবেন ৷ যা কনভারসেশন স্টার্টার হিসেবেও কাজ করবে ৷
Instagram Notes এর মতো এই ক্ষেত্রেও 24 ঘণ্টার মধ্যে নিজে থেকেই WhatsApp About Status ডিলিট হয়ে যাবে ৷ তবে এক্ষেত্রে টাইমারও দেওয়া থাকবে ৷ যার ফলে ব্যবহারকারী নিজের সুবিধা মতো টাইম সেট করতে পারবেন ৷ এখানেই শেষ নয়, About স্টেটাসের প্রাইভেসিও সেট করতে পারবেন ব্যবহারকারী ৷ অর্থাৎ কারা কারা ওই স্টেটাস দেখতে পাবেন তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়া থাকবে ব্য৷বহারকারীদের ৷
বর্তমানে শুধুমাত্র টেক্সট আপডেট দেওয়া গেলেও আগামী দিনে ভিডিয়ো ও টেক্সটও আপডেট দেওয়া যাবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে Meta ৷
কীভাবে ব্যবহার করতে পারবেন Whatdsapp About ফিচার ?
- প্রথমে ফোনে WhatsApp-এর চ্যাট ট্যাব ওপেন করুন ৷
- তারপর নিজের প্রফাইল পিকচারের উপর ট্য়াপ করুন ৷ অথবা সেটিংসে গিয়ে About সেকশন ওপেন করুন ৷
- এরপর Add About (অথবা Update About) অপশনের উপর ট্যাপ করে নিজের স্টেটাস অ্য়াড করুন ৷
- এরপর ভিজিবিলিটি সেট করুন ৷ অর্থাৎ কারা কারা ওই স্টেটাস দেখতে পাবে তা সেট করতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে All Contacts, selected contacts এবং Hide from specific contacts অপশন রয়েছে ৷
- পরবর্তী ধাপে আপনাকে ডিউরেশন সেট করতে হবে ৷ অর্থাৎ কতক্ষণ পর্যন্ত ওই স্টেটাস দেখাতে চাইছেন ৷
- সবশেষে পোস্ট অপশনে ট্যাপ করলেই আপডেট হবে আপনার About Status ৷