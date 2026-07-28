এবার স্টেটাসের ক্যাপশনও চেঞ্জ করা সম্ভব, নতুন ফিচার লঞ্চ Whatsapp-এর
এবার থেকে Whatsapp Status এর ক্যাপশন চেঞ্জ করা সম্ভব ৷ নতুন ফিচার লঞ্চ ৷
Published : July 28, 2026 at 10:28 AM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ বিভিন্ন ফিচারের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ফিচার স্টেটাস ৷ ফোটো, ভিডিয়ো থেকে শুরু করে টেক্সটও স্টেটাস হিসেবে দেওয়া সম্ভব ৷ তারসঙ্গে যোগ করতে পারেন নিজের পছন্দের কোনও ক্যাপশন ৷ এবার এই স্টেটাস ফিচারেও আসছে পরিবর্তন ৷
এতদিন পর্যন্ত স্টেটাস ফিচারে কোনও ক্যাপশন দিলে তা এডিট করা সম্ভব হতো না ৷ যদি স্টেটাস এডিট করার প্রয়োজন হতো তাহলে পুরো স্টেটাস ডিলিট করে ফের নতুন করে আপডেট করতে হতো ৷ কিন্তু এবার থেকে তা আর প্রয়োজন নেই ৷
WhatsApp Beta Info-তে এই সংক্রান্ত একটি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবার থেকে স্টেটাসের ক্যাপশন এডিট করতে পারবেন WhatsApp ব্যবহারকারীরা ৷ অর্থাৎ একবার কোনও ক্যাপশন দিয়ে স্টেটাস আপডেট করলে তারপর ওই একই স্টেটাসের ক্যাপশন আপডেট করা সম্ভব ৷
এই ফিচার কি চালু হয়ে গিয়েছে ?
WABetainfo-র তথ্য অনুযায়ী এই ফিচারটি ইতিমধ্যে রোল আউট করা শুরু হয়েছে ৷ অর্থাৎ ইতিমধ্যে ব্যবহারকারীদের কাছে ফিচারটি পৌঁছে গিয়েছে ৷ যেহেতু ফিচারটি গ্লোবাল রোলআউট করেছে সেই কারণে সব ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লাগবে ৷ প্রয়োজনে WhatsApp আপডেট করার পরমর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে এই জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপের জনপ্রিয় ইউজারনেম ফিচার বিশ্বব্যাপী রোলআউট করলেও ভারতে এখনও ফিচারটি চালু করা হয়নি ৷ কারণ ভারত সরকার এই বিষয়ে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ এই ফিচারের ব্যবহারের ফলে প্রতারণা ও অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে সরকার ৷ আর সেই কারণে মেটা-র কাছ থেকে জবাব চেয়েছে ভারত সরকার ৷ সেই বিষয়ে জবাব দিলেও এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারত সরকার ৷
যদিও ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য WhatsApp ইউজারনেম রিজার্ভ অপশন চালু রেখেছে মেটার এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ অর্থাৎ বর্তমানে নিজের পছন্দমতো ইউজারনেম রিজার্ভ করে রাখা সম্ভব ৷ এবং ফিচারটি চালু হলে ওই ইউজারনেম নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর জন্য বরাদ্দ করা হবে ৷
এর পাশাপাশি কাস্টম রিয়াকশন ইমোজি ফিচার চালু করতে পারে WhatsApp ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীদের কোনও রিয়াকশন দেওয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যদিও এই ফিচারটি বর্তমানে টেস্টিং স্তরে রয়েছে ৷