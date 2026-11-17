ভর্তি হবে না Google Storage ! WhatsApp-এর চ্যাট, ছবি, ভিডিয়ো স্টোর হবে নয়া ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে
কবে থেকে WhatsApp Cloud Storage ব্যবহার করতে পারবেন ? জেনে নিন
Published : November 17, 2026 at 4:24 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের প্রায় সকলেই WhatsApp ব্যবহার করেন ৷ কারণ ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এই অ্যাপের একাধিক সুবিধা রয়েছে ৷ একদিকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার অন্যদিকে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন গোপনীয়তা থাকার ফলে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে অতি জনপ্রিয় এই প্ল্যাটফর্ম ৷ কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মের একটি বড় সমস্যাও রয়েছে ৷ তা হল স্টোরেজ ৷
Whatsapp-এর চ্যাট ও মিডিয়া ফাইল ব্যাকআপের জন্য রয়েছে গুগল স্টোরেজ ৷ যেখানে যাবতীয় চ্যাট, ভিডিয়ো ও ছবি স্টোর করে রাখা সম্ভব ৷ বর্তমানে সেখানেই স্টোর থাকে WhatsApp এর যাবতীয় তথ্য ৷ এর ফলে Google Drive এর স্টোরেজ কমতে থাকে ৷ এবং নির্দিষ্ট সময় পর অতিরিক্ত স্টোরেজ কিনতে বাধ্য হন ব্যবহারকারী ৷
সেই সমস্যার এবার সমাধান হবে ৷ কারণ WhatsApp লঞ্চ করবে তাদের নিজস্ব স্টোরেজ ড্রাইভ ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে WhatsApp cloud Storage ৷ ইতিমধ্যে Whatsapp বিটা ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারছেন ৷ এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে WhatsApp-এর ফিচার ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম WABetainfo ৷
WhatsApp Cloud Storage-এর সুবিধা কী ?
এর ফলে WhatsApp এর ব্যাকআপ আর Google Drive-তে নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ ব্যবহারকারীরা WhatsApp Cloud Storage-এর মাধ্যমেই ব্যাকআপ নিতে পারবেন ৷ সব তথ্য সেখানেই স্টোর করতে পারবেন ৷ ফলে Google Drive স্টোরেজ ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷
কত GB করে ব্যবহার করা যাবে ?
প্রত্যেকে WhatsApp ব্যবহারকারী 2GB করে WhatsApp স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও যাঁরা প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন নিয়েছেন তাঁদের জন্য 100GB স্টোরেজ ব্যবহারের সুবিধা থাকবে ৷
WhatsApp is rolling out a new cloud backup storage on Android! WhatsApp is finally introducing a feature that lets users back up their chat history on WhatsApp's servers. https://t.co/Gm4gPB3pgZ https://t.co/WweY8HBWXL— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 17, 2026
কবে থেকে এই পরিষেবা চালু হবে ?
এই পরিষেবা চালুর নির্দিষ্ট দিন এখনও জানায়নি WhatsApp ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র বিটা টেস্টাররা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারছেন ৷
স্টোরেজ পরিবর্তন কীভাবে করা সম্ভব ?
Whatsapp-এর ব্যাকআপ অপশনে নতুন স্টোরেজ অপশন দেওয়া হবে ৷ WhatsApp Cloud Storage এর পাশাপাশি Google Drive এরও অপশন থাকবে ৷ ব্যবহারকারীরা নিজের সুবিধামতো ও পছন্দমতো ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ প্রয়োজনে স্টোরেজ অপশন যেকোনও সময় পরিবর্তনও করা যাবে ৷
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