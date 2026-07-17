চালু হল Whatsapp-এর Username ফিচার, ভারতে কবে ? জানুন
এই ফিচার চালু হলে ফোন নম্বর শেয়ার না করেও WhatsApp-এ চ্যাট করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউজারনেম শেয়ার করলেই তার ভিত্তিতে চ্যাট শুরু হবে ৷
Published : July 17, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ৷ WhatsApp-এ চালু হল Username সাপোর্ট ফিচার ৷ বেশ কিছু Android এবং iOS ব্যবহারকারী এই ফিচারটির সুবিধা গ্রহণ করেছেন ৷ তবে ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতে এখনই এই ফিচারটি চালু হবে না ৷ সরকারি অনুমতি মেলার পরই ভারতে Username রোলআউট করা শুরু হবে ৷
ভারতে এই ফিচার শুরু হবে, নাকি হবে না সেই নিয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য সামনে আসেনি ৷ কিন্তু বিশ্বের একাধিক রিজিওনে এই ফিচারটি ইতিমধ্যে রোল আউট শুরু হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে অনেক Android এবং iOS ব্যবহারকারী ফিচারটির সুবিধা পাচ্ছেন ৷ WAbetainfo-এই তথ্য় প্রকাশ্যে এনেছে ৷ তবে ওই প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, এই ফিচারটি কিছু ব্যবহারকারী ব্যবহার করলেও এটিকে গ্লোবাল লঞ্চ বলা যাবে না ৷
কী সুবিধা হবে ?
এই ফিচার চালু হলে ফোন নম্বর শেয়ার না করেও WhatsApp-এ চ্যাট করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউজারনেম শেয়ার করলেই তার ভিত্তিতে চ্যাট শুরু হবে ৷
ধরে নিন অপরিত কারোর সঙ্গে আপনার চ্যাট করা জরুরি ৷ অন্যদিকে সাহস করে নম্বরও শেয়ার করতে পারছেন না, কারণ বারবার ফোন করে বিরক্ত করতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ইউজারনেম শেয়ার করতে পারেন ৷ এবং তার ভিত্তিতে আপনারা দুজন চ্যাট করবেন ৷
এই ফিচারটি বেশ কয়েকবছর আগে টেলিগ্রামে চালু হয়েছে ৷ এবং সেখানে ইউজারনেম এর ভিত্তিতেই চ্যাট করা সম্ভব হয় ৷
ভারতে কেন চালু হয়নি ?
WhatsApp ইতিমধ্যে ইউজারনেম রিজার্ভ অপশন চালু করেছে ৷ অর্থাৎ আপনি ইচ্ছেমতো ইউজারনেম এখন থেকে পছন্দ করে সেই নামটি ব্লক করতে পারেন ৷ কিন্তু ভারত সরকার মনে করছে, এই ফিচার চালু হলে প্রতারণার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এমনকী নিরাপত্তা-তেও ঘাটতি থাকতে পারে ৷ সেই কারণে এই ফিচারটি নিয়ে মেটার একাধিক প্রশ্নের জবাব চেয়েছিল ভারত সরকার ৷ সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে মেটা ৷
এখন দেখার Meta-র জবাবে ভারত সরকার সন্তুষ্ট হয় কিনা ৷ যদি সন্তুষ্ট হয় তবেই ফিচারটি ভারতে চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷