সন্তানরা কার সঙ্গে Whatsapp চ্যাটে ব্যস্ত ? জানতে নয়া ফিচার চালু

সন্তানরা কার সঙ্গে Whatsapp চ্যাটে ব্যস্ত ? জানতে নয়া ফিচার চালু
Published : January 24, 2026 at 1:17 PM IST
হায়দরাবাদ : নাবালকদের নিরাপত্তায় নতুন একটি ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে WhatsApp ৷ এবার থেকে শিশুদের অ্য়াকাউন্টের উপর নজর রাখতে পারবেন তাঁর অভিভাবকরা ৷ নতুন এই ফিচারটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়েও আসেনি ৷ পুরোটাই ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷
নতুন এই ফিচারটি কাদের জন্য প্রযোজ্য হবে ?
WhatsApp ব্যবহার করার নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা রয়েছে ৷ ওই সীমারেখা না পেরোনো পর্যন্ত কেউ WhatsApp অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ পান না ৷ কিন্তু নতুন এই ফিচার চালু হলে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের জন্য WhatsApp অ্য়াকাউন্ট চালু করতে পারবেন ৷ সেক্ষেত্রে সন্তানদের চ্যাট, কনট্যাক্ট লিস্ট নজরে রাখতে পারবেন অভিভাবকরা ৷
Whatsapp এর যাবতীয় নতুন ফিচার ট্র্যাক করে WABetainfo ৷ নতুন এই আপকামিং ফিচার সম্পর্কে তারা একটি ইমেজ পোস্ট করেছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্য়াপের সঙ্গে সন্তানদের অ্য়াকাউন্ট লিঙ্ক করার জন্য একটি QR কোড ডেভেলপ করছে সংস্থাটি ৷ এছাড়াও একটি ছয় সংখ্যার পিন কোড দিতে হবে ৷ তবেই দুটি অ্য়াকাউন্টের মধ্যে লিঙ্ক হবে ৷ এছাড়াও শিশুদের অ্য়াকাউন্টের ক্ষেত্রে চ্যাট লক ফিচার থাকবে না ৷ তবে কোন কোন কনট্যাক্টের সঙ্গে চ্যাট করছে সেই বিষয়টি জানতে পারবেন অভিভাবকরা ৷
অন্যদিকে চ্যাটের কথাবার্তা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছে WABetainfo ৷ এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মে রয়েছে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন ৷ ফলে কোনওভাবেই চ্যাট বা কলিংয়ের কথাবার্তা লিক বা প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয় ৷ একইভাবে অভিভাবকরা তাঁর সন্তানদের চ্যাট উন্ডোতে নজরদারি চালালেও কী কথাবার্তা হচ্ছে তা বোঝা সম্ভব নয় ৷ তবে নতুন কোনও কনট্যাক্ট যোগ করলে বা কোন কোন কনট্যাক্টের সঙ্গে চ্যাট করছে তা জানা সম্ভব ৷
অভিভাবক এবং সন্তানদের অ্য়াকাউন্ট সংযুক্ত থাকা অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভক্ত বা ডাসকানেক্ট হবে না ৷ দুটি অ্য়াকাউন্টের মধ্যে ডিসকানেক্ট করতে হলে তা ম্যানুয়ালভাবেই করতে হবে ৷
নতুন এই ফিচার কবে লঞ্চ হবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য জানায়নি WhatsApp ৷ তবে WABetainfo র তথ্য অনুযায়ী যেহেতু এই ফিচারটি এখনও বিটা টেস্ট পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছয়নি সেই কারণে সকলের জন্য ফিচারটি চালু হতে কয়েকদিন সময় লাগবে ৷