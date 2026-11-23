iOS-এ চালু হবে View Once মেসেজ ! গোপন চ্যাটের আর নেওয়া যাবে না কোনও স্ক্রিনশট
ফিচার ট্র্যাকার WABetaInfo-তে জানানো হয়েছে, Whatsapp View Once ফিচারটি বর্তমানে পুরোপুরি তৈরি হয়নি । তাহলে কবে থেকে ব্যবহার করা যাবে ?
Published : November 23, 2026 at 2:04 PM IST
হায়দরাবাদ : iOS-এর জন্য View Once মেসেজ ফিচার চালু করতে পারে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp । ইতিমধ্যে নতুন এই ফিচার আপগ্রেডের জন্য কাজ চালাচ্ছে সংস্থাটি । হোয়াটসঅ্য়াপের ফিচার ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম WABetainfo-তে নতুন এই ফিচারটির বিষয়ে জানানো হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, এই ফিচারটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা কোনও মেসেজ মাত্র একবার দেখতে পারবেন । তারপর নিজে থেকেই মেসেজটি মুছে যাবে । এমনকী, কোনও স্ক্রিনশটও নেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে ।
WhatsApp View-Once Text Messages on iOS
ফিচার ট্র্যাকার WABetaInfo-তে জানানো হয়েছে, Whatsapp View Once ফিচারটি বর্তমানে পুরোপুরি তৈরি হয়নি । তবে বিটা টেস্টারদের জন্য এই ফিচারটি রোলআউট করা হচ্ছে । যাঁরা iOS ভার্সন 26.45.10.73 ব্যবহার করেন তাঁরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ।
View Once টেক্সট ফিচারটি কীভাবে কাজ করবে ?
যে কোনও ব্যবহারকারী এই ফিচারের মাধ্যমে যে কোনও টেক্সট মেসেজ পাঠাতে পারবেন । সেই মেসেজটি অপরপ্রান্তের ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছলেও সাধারণ মেসেজের মতো তিনি দেখতে পাবেন না । শুধুমাত্র 'View Once'হিসেবে একটি টেক্সট দেখা যাবে । সেখানে ক্লিক করার পর অন্য একটি উইন্ডো ওপেন হবে সেখানে ওয়ান ভিউ মেসেজটি দেখা যাবে ।
WABetaInfo আরও জানিয়েছে, ওয়ান ভিউ মেসেজটি যে উইন্ডোতে ওপেন হবে সেখানে কোনও স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে না । ফলে ওয়ানভিউ মেসেজটি স্ক্রিনশট নিয়ে সেভ করা সম্ভব নয় ।
WhatsApp introduces view-once text messages on iOS! WhatsApp is rolling out the view-once feature for text messages, so users can send a message that the recipient can only read once. https://t.co/6EQR4EXswM https://t.co/4ROixBze2s— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2026
তবে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্য কোনও ডিভাইসের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্রিনের ছবি তুলে নিলে সেই বাধা এড়ানো সম্ভব। অর্থাৎ, ফিচারটি মেসেজের গোপনীয়তা বাড়ালেও কোনও তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার নিশ্চয়তা দেবে না।
এই ফিচারটি শুধুমাত্র যে iOS এর জন্য চালু করা হবে এমনটা নয় । ইতিমধ্যে Android বিটা টেস্টাররা এই ফিচারটি ব্যবহার করছেন ।
কবে থেকে ফিচারটি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন ?
যেহেতু ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে সেই কারণে ফিচারটি সবাই এখনই ব্যবহার করতে পারবেন না । প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র বিটা টেস্টাররাই ফিচারটির সুবিধা দেওয়া হবে । তারপর ফিচারটি পুরোপুরি ডেভেলপ হলে সমস্ত ব্যহারকারীদের জন্য ফিচারটি চালু করা হবে ।