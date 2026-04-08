FB, YT-র মতো এবার WhatsApp থেকেও টাকা রোজগারের সুযোগ ! আসছে নতুন ফিচার
হোয়াটসঅ্যার চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা উপায় করতে পারবেন ৷ কীভাবে ? জেনে নিন-
Published : April 8, 2026 at 7:05 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও টাকা রোজকার করার সুযোগ ৷ নতুন এই আপডেট জানিয়েছে WABetainfo ৷ ইতিমধ্যে বিটা টেস্টারদের মধ্যে এই ফিচারটি দেওয়া হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবহারকারীরাও ফিচারটির সুবিধা পাবেন ৷
জানা গিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা উপায় করতে পারবেন ৷ যাঁরা WhatsApp চ্যানেল পরিচালনা করেন তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট পাবলিশ করেন ৷ সেক্ষেত্রে চ্যানেলের মালিকরা নির্দিষ্ট সাবস্ক্রিপশন নির্ভর কন্টেন্ট তৈরি করে তা শেয়ার করতে পারেন ৷
কীভাবে সম্ভব ?
যাঁরা WhatsApp এ চ্যানেল রান করেন তাঁরা সাবস্ক্রিপশন মডেল চালু করতে পারেন ৷ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন নিতে পারেন ওই চ্যানেলে থাকা ব্যবহারকারীরা ৷ এবং শুধুমাত্র তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেন চ্যানেল ওনাররা ৷ সেই এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট দেখার সুযোগ পাবেন শুধুমাত্র সাবস্ক্রাইবাররা ৷
ক্রিয়েটারদের টাকা উপার্জনের জন্যই এই সাবস্ক্রাইবার মডেল লঞ্চ করেছে WhatsApp ৷ বর্তমানে যাঁরা Android 2.26.14.4 বা তার উপরের ভার্সন ব্যবহার করছেন এবং তাঁদের স্মার্টফোনে যদি WhatsApp Beta থাকে তাহলে তাঁরা এই ফিচার ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন ৷
কীভাবে সাবস্ক্রিপশন মডেল কাজ করবে ?
WABetainfo জানিয়েছে চ্যানেল ইনফো স্ক্রিনেই সাবস্ক্রিপশন করার অপশন থাকবে ৷ ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে সেই সাবস্ক্রিপশন নিতে পারেন ৷ এরপর সেই চ্যানেলের মালিক এক্সক্লুসিভ কোনও কন্টেন্ট ওই চ্যানেলে পোস্ট করবেন সেগুলি দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
এক্সক্লুসিভ কন্টেন্টের পাশাপাশি সাধারণ ফ্রি কন্টেন্টও দেওখতে পাবেন ৷ অন্যদিকে যাঁরা সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নেবেন না তাঁরা শুধুমাত্র ফ্রি কন্টেন্ট দেখার সুযোগ পাবেন ৷ খুব শীঘ্রইই এই ফিচার চালু করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কিন্তু এখনও ফিচারটি ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে ৷
WABetainfo জানিয়েছে, এই সাবস্ক্রিপশন মডেল সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ৷ বর্তমানে যাঁরা বিভিন্ন চ্যানেলে যুক্ত রয়েছেন তাঁরা যদি সাবস্ক্রিপশন না-ও গ্রহণ করেন তারপরেও তাঁরা ওই চ্যানেলের মেম্বার হিসেবে থাকতে পারবেন ৷ গ্রুপ থেকে তাঁদের বের করা হবে না ৷ পাসপাশি জানানো হয়েছে, সাবস্ক্রাইবারদের জন্য যে কন্টেন্ট তৈরি করা হবে সেগুলি অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপের গাইডলাইন মেনে তৈরি করতে হবে ৷ নিয়ম বহির্ভূত কোনও কন্টেন্ট তৈরি করলে সেই চ্যানেলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷