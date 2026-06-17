Whatsapp-এ বড় বদল, চাইলেই নেওয়া যাবে না স্ক্রিনশট

Whatsapp-এ বড় বদল, চাইলেই নেওয়া যাবে না স্ক্রিনশট
Whatsapp এ ওয়ান ভিউ অতি জনপ্রিয় একটি ফিচার ৷ বর্তমানে ভিডিয়ো, ফটো ও ভয়েস নোটের ক্ষেত্রে ওয়ানভিউ ফিচার ব্যবহার করা সম্ভব ৷
Published : June 17, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম Whatsapp ৷ শুধু সাধারণ মেসেজ নয়, ফটো, ভিডিয়ো, অডিয়ো নোট, অডিয়ো মেসেজ সহজেই অপর প্রান্তের মানুষের কাছে পাঠানো সম্ভব ৷ পাশাপাশি এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের জন্য গোপনীয়তা বজায় রাখাও সম্ভব হয় ৷ এরই মধ্যে ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য নতুন আরও একটি ফিচার চালু করার জন্য ভাবনাচিন্তা করছে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে WABetainfo ৷
নতুন কী ফিচার আসছে ?
Whatsapp এ ওয়ান ভিউ অতি জনপ্রিয় একটি ফিচার ৷ বর্তমানে ভিডিয়ো, ফটো ও ভয়েস নোটের ক্ষেত্রে ওয়ানভিউ ফিচার ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এই ফিচার অন থাকলে কোনও কন্টেন্ট একবারই দেখা যেত ৷ অর্থাৎ যাঁর বা যাঁদের উদ্দেশে প্রেরক ওই কন্টেন্ট পাঠাচ্ছেন তাঁরা একবার ওই কন্টেন্টটি দেখতে পান এবং দেখা শেষ হলেই তা সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট হয় ৷
গোপনীয়তা চূড়ান্ত রাখতে ওয়ান ভিউ কন্টেন্ট সেভ করাও সম্ভব হয় না ৷ এমনকী অটো সেভ অপশনও এক্ষেত্রে কার্যকর হয় না ৷ এবার টেক্সট মেসেজের ক্ষেত্রেও এই ফিচারটি চালু করতে পারে Whatsapp ৷
বিস্তারিত-
এক্ষেত্রে ধরে নিন আপনি কোনও একটি টেক্সট মেসেজ অপর প্রান্তের ব্যবহারকারী অথবা কোনও গ্রুপে পাঠালেন ৷ সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওয়ান ভিউ অপশন অন করে ওই মেসেজ সেন্ড করেন তাহলে অপর প্রান্তের ব্যবহারকারী একবারই ওই মেসেজ দেখতে পাবেন ৷ এবং তারপর সেই মেসেজ ডিলিট হয়ে যাবে ৷ এমনকী ওই মেসেজের স্ক্রিনশটও নেওয়া সম্ভব হবে না ৷
এই ফিচারটির একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছে WABetainfo ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, সাধারণ চ্যাট ট্যাবে শুধুমাত্র 'Text' শব্দটি লেখা থাকবে ৷ এবং তার উপর ক্লিক করলে তবেই বিস্তারিত মেসেজ দেখা যাবে ৷ এবং সেটি একটি সেকেন্ডারি উইন্ডোতে দেখা যাবে ৷
কোনওভাবেই সেকেন্ডারি উইন্ডোর স্ক্রিনশট নেওয়া সম্ভব নয় ৷ এবং ওই টেক্সট মেসেজটি রি-রিড করাও সম্ভব নয় ৷ যাঁরা কোনও বিষয় নিয়ে অতি সংবেদনশীল বা অতি ব্যক্তিগত কথা বলেন তাঁদের জন্য এই ফিচারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
এই ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷ ফিচারটি লঞ্চ হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷