বন্ধুর জন্মদিন ভুলে গেছেন ? এবার মনে করিয়ে দেবে Whatsapp

বন্ধুর জন্মদিন ভুলে গেছেন ? এবার মনে করিয়ে দেবে Whatsapp
জন্মদিন মনে রাখার জন্য একটি নতুন ফিচার চালু করতে চলেছে মেটার এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
Published : July 14, 2026 at 12:47 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রিয় মানুষ হোক বা চেনা পরিচিত কেউ, জন্মদিনে উইশ করা একপ্রকার ম্যান্ডেটরি ৷ যাঁর জন্মদিন তিনি শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে যেমন আনন্দে থাকেন তেমনই উভয় পক্ষের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকে ৷ কিন্তু সবার তো আর জন্মদিন মনে রাখা সম্ভব নয় ৷ দৈনন্দিন কাজের ব্যাপক চাপে প্রত্যেক মানুষের জন্মদিন মনে রাখা বেশ সমস্যার ৷ এবার এই সমস্যার সমাধান করবে Whatsapp নিজেই ৷
ফেসবুকের ব্যবহারকারীরা প্রতিদিন একটি করে নোটিফিকেশন পান ৷ যেখানে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে থাকা বন্ধুদের জন্মদিন জানানো হয় ৷ সেই অনুযায়ী ব্যবহারকারীরা উইশও করতে পারেন ৷ এবার একই ফিচার চালু হতে চলেছে Whatsapp-এ ৷
WABetainfo-তে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, নতুন এই ফিচারটি নিয়ে কাজ শুরু করেছে WhatsApp ৷ যদিও কবে লঞ্চ হবে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷
বিস্তারিত-
Whatsapp-এ একটি ডেডিকেটেড উইন্ডো লঞ্চ করা হতে পারে ৷ সেখানে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের Whatsapp কনট্যাক্ট লিস্টে থাকা প্রত্যেক ব্যবহারকারীর জন্মদিন দেখা যাবে ৷ এছাড়াও যে দিন যে ব্যবহারকারীর জন্মদিন রয়েছে সেই দিন নোটিফিকেশনও পাঠাবে Whatsapp ৷ তবে যাঁর জন্মদিন সেই ব্যবহারকারীকে উইশ করার বিষয়টি পুরোপুরি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর উপর নির্ভর করবে ৷
Whatsapp কীভাবে জন্মদিনের তথ্য জানবে ?
এর জন্যও একটি নতুন ডেডিকেটেড পেজ তৈরি করবে Whatsapp ৷ যেখানে সব ব্যবহারকারী নিজেদের জন্মদিন সেভ করে রাখতে পারেন ৷ কিন্তু এই ফিচারটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ৷ কোনও ব্যবহারকারী না চাইলে জন্মদিন সেভ নাও করে রাখতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে ওই ব্যবহারকারীর জন্মদিনের নোটিফিকেশন অন্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছবে না ৷
কবে থেকে এই ফিচারটি চালু হবে ?
ফিচারটি বর্তমানে ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সেটি বিটা টেস্টারদের কাছে পৌঁছবে ৷ এবং তারপর সব ঠিকঠাক থাকলে সকলের জন্য রোলআউট করা হবে ৷ ফলে এখনও এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷
অন্যদিকে Whatsapp এর Username ফিচার এখনও পাবলিক রোলআউট করতে পারেনি এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ কারণ এই ফিচারটির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত সরকার ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ফিচারটি চালু হলে বিভিন্ন প্রতারণার ঘটনা ঘটতে পারে ৷ যদিও Username রিজার্ভ চালু করেছে সংস্থাটি ৷