হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারেও জানাতে হবে বয়স ? তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারেও জানাতে হবে বয়স ? তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেন টিপস্টার অভিষেক যাদব ৷ সেখানে তিনি এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ৷
Published : August 3, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্য়াপে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে ? এবার কি এই মেসেজিং অ্য়াপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জানাতে হবে নিজের বয়স ? নির্দিষ্ট করে সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে এক টিপস্টার জানিয়েছেন, হোয়াসঅ্য়াপ ব্যবহারকারীদের বয়স সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেন টিপস্টার অভিষেক যাদব ৷ সেখানে তিনি এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ৷
কী রয়েছে ওই স্ক্রিনশটে ?
যে স্ক্রিনশটটি রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্যবহারকারীর বয়স জানাতে হচ্ছে ৷ আর এই স্ক্রিনশটটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি এবার থেকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতেও নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রম করতে হবে ?
অভিষেক যাদব এই বিষয়ে জানিয়েছেন, এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজটি দফায় দফায় চালানো হবে ৷ একসঙ্গে এই তথ্য সংগ্রহের কাজটি শুরু হবে না ৷ কয়েকটি রিজিওনে ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷
INDIA MAY FOLLOW OTHER COUNTRIES ON SOCIAL MEDIA AGE RULES— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 1, 2026
WhatsApp has started asking some users in India to add their date of birth. The app says this is because of upcoming Indian government rules.
Countries like Australia have already set a minimum age for social media, and… pic.twitter.com/hRx7EgAYG4
যে স্ক্রিনশটটি শেয়ার করা হয়েছে সেখানে লেখা হয়েছে, আগামী দিনে ভারতে যে আইন চালু হতে চলেছে তারজন্যই এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম জারি করেছে বহু দেশের সরকার ৷ সেই সব দেশের সরকারের তরফে জানানো হয়েছে নির্দিষ্ট বয়সসীমা না টপকালে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি ভারতেও এমন নিয়ম চালু হতে পারে ? যদিও এই বিষয়ে মেটার তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷
বর্তমানে এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে 400 মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে ৷ আগামী দিনে হঠাৎ করেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতেও বয়সসীমার গণ্ডী চালু হলে তা প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাপক প্রভাপ পড়বে ৷ যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷
ইতিমধ্যে WhatsApp এর ডেস্কটপ ভার্সনে চালু করা হয়েছে কলিং ফিচার ৷ যার মাধ্যমে ভিডিয়ো ও ভয়েস কলিং করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷