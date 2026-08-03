ETV Bharat / technology

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারেও জানাতে হবে বয়স ? তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেন টিপস্টার অভিষেক যাদব ৷ সেখানে তিনি এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ৷

Whatsapp is collecting date of birth for its users
প্রতীকী ছবি (ছবি - ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্য়াপে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে ? এবার কি এই মেসেজিং অ্য়াপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জানাতে হবে নিজের বয়স ? নির্দিষ্ট করে সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে এক টিপস্টার জানিয়েছেন, হোয়াসঅ্য়াপ ব্যবহারকারীদের বয়স সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেন টিপস্টার অভিষেক যাদব ৷ সেখানে তিনি এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ৷

কী রয়েছে ওই স্ক্রিনশটে ?

যে স্ক্রিনশটটি রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্যবহারকারীর বয়স জানাতে হচ্ছে ৷ আর এই স্ক্রিনশটটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি এবার থেকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতেও নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রম করতে হবে ?

অভিষেক যাদব এই বিষয়ে জানিয়েছেন, এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজটি দফায় দফায় চালানো হবে ৷ একসঙ্গে এই তথ্য সংগ্রহের কাজটি শুরু হবে না ৷ কয়েকটি রিজিওনে ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷

যে স্ক্রিনশটটি শেয়ার করা হয়েছে সেখানে লেখা হয়েছে, আগামী দিনে ভারতে যে আইন চালু হতে চলেছে তারজন্যই এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম জারি করেছে বহু দেশের সরকার ৷ সেই সব দেশের সরকারের তরফে জানানো হয়েছে নির্দিষ্ট বয়সসীমা না টপকালে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি ভারতেও এমন নিয়ম চালু হতে পারে ? যদিও এই বিষয়ে মেটার তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷

বর্তমানে এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে 400 মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে ৷ আগামী দিনে হঠাৎ করেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতেও বয়সসীমার গণ্ডী চালু হলে তা প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাপক প্রভাপ পড়বে ৷ যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷

ইতিমধ্যে WhatsApp এর ডেস্কটপ ভার্সনে চালু করা হয়েছে কলিং ফিচার ৷ যার মাধ্যমে ভিডিয়ো ও ভয়েস কলিং করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷

Read More - ব্যাগ হারালেও মিলবে খোঁজ, Reliance লঞ্চ করল JioTag 2; কী সুবিধা হবে ?

TAGGED:

WHATSAPP
WHATSAPP NEW FEATURE
NEW FEATURE OF WHATSAPP
WHATSAPP AGE VERIFICATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.