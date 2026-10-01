নাবালকদের WhatsApp-এ এবার নজরদারি চালাতে পারবেন অভিভাবকরা, আসছে নতুন ফিচার
নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে অ্য়াকাউন্টে নজরদারি চালাতে পারলেও ব্যাক্তিগত কথাবার্তা গোপনই থাকবে ।
Published : October 1, 2026 at 6:14 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার থেকে নাবালকদের WhatsApp অ্যাকাউন্টের উপর নজরদারি চালাতে পারবেন অভিভাবকরা । নতুন এই ফিচারের ঘোষণা করল Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি । এই ফিচারের মাধ্যমে অভিভাবকরা তাঁদের নাবালক বাচ্চার প্রাইভেসি সেটিংস, গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি, চ্যানেল, Meta AI এর কথাবার্তা নজরদারি চালাতে পারবেন ।
নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে অ্য়াকাউন্টে নজরদারি চালাতে পারলেও ব্যাক্তিগত কথাবার্তা গোপনই থাকবে । অর্থাৎ কোনও নাবালক ব্যবহারকারী তার কনট্যাক্ট লিস্টে থাকা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কী কী কথাবার্তা চালাচ্ছে সেই বিষয়ে অভিভাবকরা কোনও তথ্য পাবে না ।
মূলত নাবালকদের অ্যাকাউন্টের প্রাইভেসি কন্ট্রোলের উপর নজরদারি চালাতে পারবেন অভিভাবকরা । অভিভাবকরা জানতে পারবেন তাঁদের বাচ্চারা কী ধরনের প্রাইভেসি সেটিংস চালু রেখেছে, প্রোফাইল পিকচার কারা দেখতে পাবে, কোন কোন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছে ইত্যাদি । এছাড়াও স্টেটাস প্রাইভেসিতেও নজরদারি চালানোর সুযোগ রয়েছে ।
অন্যদিকে Meta AI এর সঙ্গে বাচ্চারা কীভাবে কথাবার্তা বলছে সেই বিষয়ে জানতে পারবেন অভিভাবকরা । এমনকী প্রয়োজনে অভিভাবকরা 13+ সেটিংসও চালু করতে পারেন তাঁদের বাচ্চাদের জন্য । যেখানে লিমিটেড কন্টেন্ট অপশন রয়েছে ।
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই নিয়ন্ত্রণমূলক ফিচারগুলি ধীরে ধীরে চালু করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পাওয়া ফিডব্যাকের ভিত্তিতে আগামী দিনে এগুলির আরও উন্নতি করা হবে। WhatsApp জানিয়েছে, শিশুমনে যাতে কুপ্রভাব না পড়ে তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । একদিকে যেমন অভিভাবক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা সম্ভব তেমন ব্যক্তিগত কন্টেন্টের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না ।
এই কন্ট্রোল সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। যদি কোনও অভিভাবক মনে করেন তাঁরা বাচ্চাদের অ্যাকাউন্টে নজরদারি চালাবেন না তাহলে সেটাই করতে পারেন । প্রয়োজনে এই সেটিংসের ক্ষেত্রে যেকোনও সময় পরিবর্তন বা বন্ধও করতে পারবেন। অন্যদিকে কলিং এবং চ্যাটিং সম্পূর্ণভাবে End to End হিসেবে এনক্রিপশন থাকবে বলেও জানানো হয়েছে ।
কোম্পানির দাবি, কোনও চ্যাটের বাইরে থাকা কেউ, এমনকী WhatsApp-ও, ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত মেসেজ ও কল অ্যাক্সেস করতে বা শুনতে পারবে না।