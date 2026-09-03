WhatsApp এ চালু হচ্ছে লিক্যুইড গ্লাস ডিজাইন, আপনার কি কোনও লাভ হবে ?
WhatsApp Liquid Glass design : এই ফিচারটি চালু হলে ফেসবুকের ইন্টারফেসে বদল আসবে ৷
Published : September 3, 2026 at 7:22 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp লঞ্চ করল তাদের অতি জনপ্রিয় ফিচার Liquid Glass Design ৷ নতুই এই ফিচারটি লঞ্চ হওয়ার ফলে চ্যাটিং ইন্টারফেসের লুক পুরোপুরি চেঞ্জ হবে ৷ আগেই iOS Beta Update 26.25.10.16 এ এই ফিচারটি দেখা গিয়েছিল ৷ এবার এই ফিচারটি সরাসরি লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷
লিক্যুইড গ্লাস ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা হবে ?
এই ফিচারটি চালু হলে ফেসবুকের ইন্টারফেসে বদল আসবে ৷ এছাড়া আর তেমন কোনও অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷
চ্যাট উইন্ডোতে কোনও চ্যাটে রিয়্যাকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চ্যাটের উপর লং প্রেস করতে হয় ৷ এবং তারপর একটি পপআপ ওপেন হয় ৷ কিন্তু পপ আপের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি সাদা লেয়ার থাকে ৷ লিক্যুয়িড গ্লাস ফিচারে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাদা লেয়ার থাকবে না ৷ পরিবর্তে একটি ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার তৈরি হবে ৷
WhatsApp is rolling out notifications for draft messages!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 1, 2026
WhatsApp is introducing a feature that shows a notification when users leave a message unfinished in a chat.https://t.co/tktaQdAHiN pic.twitter.com/6gWH7wvPOa
এই লিক্যুইড গ্লাস ফিচারে থাকবে রিয়্যাকশন ইমোজি এবং একাধিক অপশন ৷ তারমধ্যে রয়েছে, রিপ্লাই, ফরওয়ার্ড, কপি, ইনফো, কিপ, পিন ডিলিট এবং মোর ৷
এদিকে ভারতে নতুন একটি ফিচার লঞ্চ করেছে WhatsApp ৷ ভারতে বিল পেমেন্ট সার্ভিস চালু করল জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp ৷ Bharat Connect Network এর মাধ্যমে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷ সমস্ত WhatsApp ব্যবহারকারীই এই সুবিধা পাবেন ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যে কোনও বিল খুঁজতে পারবেন, ম্যানেজ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে টাকাও জমা করতে পারবেন ৷
WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে, Android ও iOS ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷ আগামী সপ্তাহ থেকেই এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা ৷ বাড়ির যাবতীয় বিল পেমেন্ট এবার সিঙ্গল উইন্ডোর মধ্যেই সম্ভব হবে ৷
WhatsApp এ এই ফিচার যুক্ত করার কয়েক মাস আগেই সংস্থার গ্লোবাল CEO হিসেবে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ী কুণাল শা ৷ CRED নামে একটি ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট অ্যাপ চালু করেছিলেন তিনি ৷ তারপর ক্রেডে 900 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে Meta ৷