ETV Bharat / technology

WhatsApp গ্রুপে আসছে একগুচ্ছ নতুন ফিচার, @all মেনশনের সুবিধা— কী কী বদল হচ্ছে?

এতদিন WhatsApp গ্রুপে কোনও নির্দিষ্ট সদস্যকে ট্যাগ করতে তাঁর নামের আগে @ ব্যবহার করা যেত। এবার আসছে নতুন ফিচার ৷

WhatsApp Introduces all Mentions
Whatsapp এ নতুন ফিচার (ছবি - WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : WhatsApp গ্রুপ চ্যাট ব্যবহারকারীদের জন্য একাধিক নতুন ফিচার নিয়ে এল Meta। নতুন আপডেটে @all মেনশন, আরও উন্নত Poll এবং আগের গ্রুপ থেকেই নতুন গ্রুপ চ্যাট তৈরির সুবিধা যোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ফিচার আগে সীমিত সংখ্যক Android, iOS, Desktop এবং Web ব্যবহারকারীর জন্য উপলব্ধ থাকলেও, এবার ধাপে ধাপে সেগুলি সকলের জন্য লঞ্চ করা হচ্ছে।

@all মেনশন, একসঙ্গে নোটিফিকেশন পাবেন সকল সদস্য

এতদিন WhatsApp গ্রুপে কোনও নির্দিষ্ট সদস্যকে ট্যাগ করতে তাঁর নামের আগে @ ব্যবহার করা যেত। তবে এবার নতুন @all ফিচারের মাধ্যমে একটি মেসেজে গ্রুপের সব সদস্যকে একসঙ্গে নোটিফিকেশন পাঠানো যাবে।

WhatsApp জানিয়েছে, গ্রুপে @all লিখে কোনও বার্তা পাঠালে সেটি সকল সদস্যের কাছে জরুরি নোটিফিকেশন হিসেবে পৌঁছাবে। এমনকী কেউ যদি গ্রুপটি Mute করে রাখেন, তবুও ডিফল্টভাবে এই ধরনের মেনশনের নোটিফিকেশন তাঁর কাছে যাবে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মিস না হয়।

তবে ব্যবহারকারীরা চাইলে Notification Settings থেকে @all মেনশন বন্ধ করে রাখতে পারবেন।

এই ফিচারের অপব্যবহার রুখতে বড় গ্রুপের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 32 জনের বেশি সদস্য রয়েছে এমন গ্রুপে শুধুমাত্র অ্যাডমিনরাই @all ব্যবহার করতে পারবেন।

Poll-এ যোগ হল তিনটি নতুন সুবিধা

WhatsApp গ্রুপের Poll ফিচারেও একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এখন থেকে গ্রুপের সদস্যরা Poll তৈরি করার সময় শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় (End Time) সেট করতে পারবেন। নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোট গ্রহণ বন্ধ হয়ে যাবে।

এছাড়া Poll-এর ভোট আর প্রকাশ্যে দেখা যাবে না। অর্থাৎ, কে কোন অপশনে ভোট দিয়েছেন, তা আর দেখা যাবে না। ফলে ভোটদান আরও ব্যক্তিগত ও স্বচ্ছন্দ হবে বলে সংস্থার দাবি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল, Poll তৈরির পর যদি কোনও বানান ভুল থাকে বা প্রশ্নে কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে পোল ক্রিয়েটর 15 মিনিটের মধ্যে Poll-এর প্রশ্ন এডিট (Edit) করতে পারবেন।

আগের গ্রুপ থেকেই তৈরি করা যাবে নতুন গ্রুপ

WhatsApp আরও একটি নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে, যার মাধ্যমে বর্তমান কোনও গ্রুপের সদস্যদের নিয়েই এক ট্যাপে নতুন গ্রুপ চ্যাট তৈরি করা যাবে।

এর ফলে বড় গ্রুপের মধ্যেই নির্দিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে আলাদা আলোচনা শুরু করা অনেক সহজ হবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও বন্ধুদের বড় গ্রুপে যদি কারও জন্মদিনের পরিকল্পনা করতে হয়, তাহলে সেই একই গ্রুপ থেকে বেছে নেওয়া সদস্যদের নিয়ে সহজেই একটি আলাদা গ্রুপ তৈরি করা যাবে। এতে মূল গ্রুপের অন্য সদস্যদের কাছে সেই আলোচনা পৌঁছাবে না এবং পরিকল্পনা করাও আরও সহজ হবে।

নতুন এই আপডেটের মাধ্যমে WhatsApp গ্রুপ চ্যাটকে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেছে Meta। বিশেষ করে বড় গ্রুপ পরিচালনা, জরুরি বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং গ্রুপের মধ্যে আলাদা আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে নতুন ফিচারগুলি ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Read More - হঠাৎ করেই ব্যান করা হচ্ছে অনেকের WhatsApp অ্য়াকাউন্ট ! সুরক্ষিত থাকতে কী কী করবেন আপনি ?

TAGGED:

WHATSAPP
WHATSAPP POLLS
WHATSAPP NEW FEATURES
WHATSAPP ALL MENTION
WHATSAPP GROUP CHAT FEATURES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.