Whatsapp এর নতুন ফিচার, ব্যাক্তিগত চ্যাট করার জন্য বেস্ট AI অপশন
Published : May 14, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপে একটি নতুন ফিচার ঘোষণা করেছে মেটা (Meta) ৷ যার নাম ইনকগনিটো চ্যাট উইথ মেটা এআই (Incognito Chat with Meta AI)। এটা মূলত প্রাইভেট চ্যাটের জন্য বানানো । যারা খুব সেন্সিটিভ টপিক নিয়ে কথা বলতে চান, যেমন প্রাইভেট ফাইন্যান্স, পার্সোনাল ম্যাটার, হেলথ বা ওয়ার্কের ডাটা — তাঁদের জন্য এই ফিচারটি পারফেক্ট ।
এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রেস রিলিজ দিয়েছে মেটা ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, অন্য AI অ্যাপের ইনকগনিটো মোডের থেকে এটা অনেক আলাদা । এক্ষেত্রে ইউজারের পার্সোনাল ডাটা AI ট্রেনিংয়ে ব্যবহার করা হবে না । পুরোপুরি প্রাইভেট ৷
জানানো হয়েছে কেউ ইনকগনিটো মোডের চ্যাট পড়তে পারবে না ৷ এমনকি মেটাও ওই চ্যাটের অ্যাকসেস পাবে না।
কীভাবে কাজ করে?
ইনকগনিটো চ্যাটে একটা টেম্পোরারি প্রাইভেট কনভার্সেশন তৈরি হয় যেটা শুধু ব্যবহারকারী দেখতে পাবেন । মেসেজগুলো সিকিউর এনভায়রনমেন্টে প্রসেস হয় ৷ যেখানে Trusted Execution Environments (TEE) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় ৷ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের (End to end encryption) মতোই প্রাইভেসি থাকে । এবং চ্যাট অটোমেটিক্যালি ডিস অ্যাপিয়ার হয়, সেভ হয় না । ফলে যেকোনও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব ৷
এর পাশাপাশি WhatsApp-এ আরও একটা ফিচার আসছে কয়েক মাসের মধ্যে ৷ যার নাম সাইড চ্যাট । এতে মেইন চ্যাটে না ডিস্টার্ব করে, মেটা AI থেকে কনটেক্সটুয়াল প্রাইভেট হেল্প নিতে পারবেন ব্যবহারকারী । ইনকগনিটো চ্যাট হোয়াটসঅ্যাপ আর মেটা এআই অ্যাপে ধীরে ধীরে রোল আউট হবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে । এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস অ্যাপে নতুন বিজনেস AI ফিচারও এসেছে। এর ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি 24/7 কাস্টমার সাপোর্ট দিতে পারবে, লিড ক্যাপচার করবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করবে আর সেলস বাড়াতে পারবে — কোনো থার্ড পার্টি টুল ছাড়াই । সব মিলিয়ে মেটা এআইকে আরও প্রাইভেট আর ইউজার ফ্রেন্ডলি করে তুলছে। যারা প্রাইভেসি নিয়ে চিন্তিত তাদের জন্য এটা বড় স্টেপ।