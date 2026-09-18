Whatsapp এ চালু হতে পারে নতুন Theme ক্যাটাগরি, Chat হবে আরও মজাদার !
Live category-তে স্লো-অ্যানিমেশন-সহ wallpaper থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবর্তন হতে পারে Theme এবং Wallpaper-কে আলাদা করে দেওয়ার ব্যবস্থা।
Published : September 18, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp ব্যবহারকারীদের চ্যাট কাস্টমাইজেশনের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে নতুন থিম ও ওয়ালপেপার অপশন নিয়ে কাজ করছে বলে খবর। ফিচার ট্র্যাকার WABetaInfo-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, Android বিটা টেস্টারদের একটি সীমিত অংশের জন্য নতুন চ্যাট থিম ক্যাটাগরি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে চ্যাট করার অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে ।
নতুন Theme picker-এ পাঁচটি Chat Theme category থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে Nature, Live, Minimal এবং Doodle। এছাড়া আলাদা করে Wallpaper-এর জন্যও category রাখা হতে পারে। iOS-এ আগে যে ধরনের থিম স্ট্রাকচার দেখা গিয়েছিল, এবার Android-এও সেই অভিজ্ঞতা আনার প্রস্তুতি চলছে বলে দাবি করা হয়েছে ।
WhatsApp-এর Android beta version 2.26.37.6-এ কিছু ব্যবহারকারীর জন্য এই নতুন Theme experience দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে WABetaInfo। তবে rollout ধীরে ধীরে হচ্ছে । ফলে সমস্ত বিটা টেস্টার এখনও এই সুবিধা নাও পেতে পারেন। কিছু স্টেবল ভার্সনের ব্যবহারকারীর কাছেও ফিচারটি পৌঁছতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কবে এটি সবার জন্য চালু হবে, তা WhatsApp এখনও নিশ্চিত করেনি।
নতুন Theme picker-এ Featured নামে একটি সেকশন থাকতে পারে। সেখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে বেছে নেওয়া কিছু ডিজাইন দেখানো হবে। Nature category-তে forest, mountain, desert এবং coastal view-এর মতো outdoor scene থাকতে পারে। Minimal category-তে থাকবে তুলনামূলক সহজ ও পরিষ্কার design। Doodle-তে পাওয়া যেতে পারে WhatsApp-এর পরিচিত doodle pattern।
অন্যদিকে, Live category-তে স্লো-অ্যানিমেশন-সহ wallpaper থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। Animated wallpaper এবং static wallpaper আলাদা করে বোঝাতে thumbnail-এ বিশেষ badge-ও দেখা যেতে পারে।
নতুন আপডেটের অন্যতম পরিবর্তন হতে পারে Theme এবং Wallpaper-কে আলাদা করে দেওয়ার ব্যবস্থা। অর্থাৎ পুরো Chat Theme পরিবর্তন না করেও শুধুমাত্র চ্যাটের ব্যাকগ্রাউন্ডে বদলাতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
Wallpaper section-এ Nature, Live, Minimal ও Doodle-এর পাশাপাশি Vibrant এবং Gradient-এর মতো নতুন অপশন থাকতে পারে। নিজের গ্যালারি থেকে ছবি বেছে নেওয়া কিংবা AI ব্যবহার করে wallpaper তৈরি করার সুবিধাও আসতে পারে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।
এছাড়াও নির্বাচিত Theme ও Wallpaper অনুযায়ী WhatsApp স্বয়ংক্রিয়ভাবে chat bubble-এর কালার বেছে নিতে পারে। উদ্দেশ্য হবে মেসেজ যাতে সহজে পড়া যায়, সেই অনুযায়ী উপযুক্ত কালার নির্বাচন করা। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলে সেই কালার পরে নিজের মতো করে পরিবর্তন করতে পারবেন বলে জানা যাচ্ছে।