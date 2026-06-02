Whatsapp এর মাধ্যমে আর টাকা চুরি সম্ভব নয়, আসছে নতুন স্প্যাম ডিটেকশন টুল

Whatsapp এর মাধ্যমে আর টাকা চুরি সম্ভব নয়, আসছে নতুন স্প্যাম ডিটেকশন টুল
Published : June 2, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দরাবাদ : অনলাইনে প্রতারণার ঘটনা বেড়েই চলেছে ৷ সাধারণ SMS অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ম্যালওয়্যার পাঠিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে একাধিক ৷ এমনকী, ফিশিং লিঙ্ক ব্যবহার করেও প্রতারকরা লাখ লাখ টাকা গায়েব করে দিচ্ছে কয়েক মুহূর্তে ৷ এই ধরনের ডিজিট্যাল প্রতারণা বন্ধ করতে উদ্যোগী হল Meta-র ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp ৷ তাদের তরফে চালু করা হতে পারে স্প্যাম ডিটেকশন টুল ৷
WABetainfo-র তরফে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে Whatsapp একটি নতুন ফিচার ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে ৷ যার মাধ্যমে স্ক্যাম মেসেজ ডিটেক্ট করা সম্ভব হবে ৷
কীভাবে কাজ করবে ফিচারটি ?
এই ফিচারটি লোকাল ডিভাইসে কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে ৷ যদিও Whatsapp এই প্রযুক্তির বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি ৷
স্প্যাম মেসেজ ফোনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তা ডিটেক্ট করতে পারবে Whatsapp এর অত্যাধুনিক স্প্যাম ডিটেকশন টুল ৷ এবং তা ব্যবহারকারীকে জানাবে ৷ এরপর ব্যবহারকারী তাঁর ইচ্ছামতো পদক্ষেপ নিতে পারেন ৷ কথপোকথন চালিয়ে যাওয়া বা ব্লক করার বিষয়টি নির্ভর করবে পুরোপুরি ব্যবহারকারীর উপর ৷
অন্যদিকে প্রাইভেসির নিয়েও WABetainfo-তে জানানো হয়েছে, চ্যাটের কোনও অংশই Whatsapp থার্ড পার্টি সিস্টেমে পাঠাবে না ৷ পুরোটাই লোকাল ডিভাইসে প্রসেস করে বিশ্লেষণ করবে Whatsapp ৷ সেই কারণে তথ্য চুরির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারটির একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করা হয়েছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, চ্যাটের মধ্যেই এই ফিচারটি ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ এই ফিচারটির জন্য আলাদা করে কোনও উইন্ডো বা অপশন তৈরি করা হচ্ছে না ৷
যদিও নতুন এই ফিচারটি কবে থেকে শুরু হবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করে জানানো হয়নি ৷ কারণ পুরো ফিচারটি ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে ৷ পুরোপুরি তৈরি হতে বেশ সময় লাগবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
পাশাপাশি এই ফিচারটি চালু হলে ডিজিট্যাল স্ক্যামের পরিমাণ কমানো সম্ভব হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ হোয়াটসঅ্যাপের ভুয়ো লিঙ্কের মাধ্যমে প্রতারণার ঘটনা একাধিকবার সামনে এসেছে ৷