নিজের ইচ্ছা মতো সাজিয়ে তুলুন Whatsapp এর হোম স্ক্রিন, শীঘ্রই আসছে নতুন ফিচার

নিজের ইচ্ছা মতো সাজিয়ে তুলুন Whatsapp এর হোম স্ক্রিন, শীঘ্রই আসছে নতুন ফিচার
Published : March 9, 2026 at 7:45 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিংয়ের জন্য এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের পছন্দের তালিকার একদম শীর্ষে রয়েছে WhatsApp ৷ প্রথমত একাধিক পছন্দসই এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে এই অ্যাপে ৷ তেমনই অন্যদিকে রয়েছে এন্ড টু এন্ড সিকিউরিটি ৷ যার ফলে নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত ৷
হোয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত বিভিন্ন ফিচার আপডেট করা হয় ৷ ব্যবহারকারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই আপডেট করে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ এবার আরও একটি নতুন আপডেট আনতে চলেছে এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ এতদিন পর্যন্ত WhatsApp এর একদম হোম স্ক্রিনের একদম নিচে ছিল বিভিন্ন ট্যাব আইকনগুলি ৷ সবার প্রথমে ছিল চ্যাট ট্যাব ৷ এবং তারপর ছিল যথাক্রমে আপডেট, কমিউনিটি এবং সবশেষে কল ট্যাব ৷ এই ট্যাবগুলির স্থান অপরিবর্তশীল ৷ অর্থাৎ কোনও ব্যবহারকারী ট্যাবের স্থান পরিবর্তন করতে পারত না ৷
কিন্তু WABetainfo তে জানানো হয়েছে ব্যবহারকারীরা এবার তাঁদের পছন্দমতো ট্যাবের স্থান পরিবর্তন করতে পারবে ৷ iOS এবং Android এর জন্য এই ফিচার আনা হচ্ছে ৷ কোনও ব্যবহারকারী সর্বপ্রথম কলিং ট্যাব আনতে পারে অথবা কমিউনিটি ট্যাব আনতে পারে ৷ পুরোটাই ব্যবহারকারী নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারবে ৷ মেইন ইন্টারফেসে এই ফিচারটি দেখা যাবে ৷
যদিও এই ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷ কিছুদিনের মধ্যেই ফিচারটি রোলআউট করা হবে ৷ তবে একসঙ্গে সব ব্যবহারকারীরা ফিচারটি পাবেন না ৷ ধাপে ধাপে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ফিচারটি পৌঁছবে ৷
কয়েকদিন আগেই BetaInfo র তরফে জানানো হয়েছিল এবার Whatsapp এ পেইড সাবস্ক্রিপশন চালু করা হবে ৷ পেইড সাবস্ক্রিপশনে চ্যাট ম্যানেজমেন্ট ফিচার অ্যাক্টিভেট হবে ৷ যেখানে সাবস্ক্রাইবাররা যতবার ইচ্ছা WhatsApp এর থিম পরিবর্তন করতে পারবেন ৷ এবং চিরাচরিত সবুজ রঙের পরিবর্তে ব্যবহারকারী নিজের পছন্দের রঙের ইন্টারফেস ব্যবহার করার সুবিধা থাকবে ৷
এক্সক্লুসিভ রিংটোন ফিচার দেওয়া হবে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনে ৷ ফোনের টিউন এবং নোটিফিকেশনে নতুন কিছু টোন ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ মনেকরা হচ্ছে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের ফিচার যে একবারই আপডেট করা হবে এমনটা কিন্তু নয় ৷ যত সময় যাবে ততই নতুন নতুন ফিচার যোগ করা হতে পারে ৷