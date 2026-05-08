অনলাইনে ব্যবসার সুযোগ দিচ্ছে WhatsApp, লাখ লাখ টাকা আয় সম্ভব

অনলাইনে ব্যবসার সুযোগ দিচ্ছে WhatsApp, লাখ লাখ টাকা আয় সম্ভব
Published : May 8, 2026 at 10:27 AM IST
হায়দরাবাদ : যে কোনও ব্যবসায়ীর কাছে কাস্টমারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অতি জরুরি ৷ এর ফলে মার্কেটিং এবং সেলস দুটোই বৃদ্ধি পায় ৷ কিন্তু ব্যস্ততার কারণে অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমার রিলেশনে ঘাটতি পড়ে ৷ ক্রেতাদের কাছে বিভিন্ন অফার পৌঁছনো যেমন সমস্যা হয় তেমনই সেলসেও ঘাটতি পড়ে ৷ সেই সমস্যা সমাধান এবার WhatsApp-এ সম্ভব ৷ কারণ Meta-র এই প্ল্যাটফর্মে চালু হচ্ছে Business AI ফিচার ৷
কী কী সুবিধা হবে ?
ছোটো ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখেই নতুন এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ এর ফলে ব্যবসায়ীরা সরাসরি কাস্টমারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং কাস্টমাররাও অফার, নতুন প্রডাক্ট ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবেন ৷ কাস্টমার এবং ব্যবসায়ী 24x7 সংযুক্ত থাকবেন এই পদ্ধতিতে ৷
Business AI এ কোন কোন কাজ হবে ?
নতুন এই ফিচারে কাস্টমাররা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং, অনলাইন অর্ডার, পেমেন্ট, অনুসন্ধান করতে পারবেন ৷ অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা সরাসরি অফার জেনারেট, নতুন প্রডাক্ট কাস্টমারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, UPI ইন্টিগ্রেশন, কাস্টমার সাপোর্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে পারবেন ৷
আগে এই কাজগুলি করতে হলে থার্ড পার্টি অ্যাপের প্রয়োজন হত ৷ কিন্তু এবার ছোটো ব্যবসায়ীরা এই কাজটি সহজেই করতে পারবেন ৷ এবং এই কাজের জন্য অতিরিক্ত কোনও অর্থ প্রদান করতে হবে না ব্যবহারকারীদের ৷
নতুন এই ফিচারটি সম্পর্কে Meta নিজেই জানিয়েছে ৷ মূলত যাঁরা WhatsApp Business ব্যবহার করেন তাঁদের জন্য এই ফিচারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ সাধারণ ব্যবহারকারীরা এই ফিচারগুলি নিজেদের WhatsApp এ সংযুক্ত করতে পারবেন না ৷
WhatsApp জানিয়েছে ছোট ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুবিধামতো প্রডাক্ট কাস্টমাইজ এবং অ্যাপ কাস্টমাইজ করতে পারবেন ৷ নিজের ব্যবসা সম্পর্কে যেমন তথ্য থাকবে তেমনই অফার, অর্ডার, শিপিং ও অনলাইন পেমেন্টের সুবিধাও থাকবে ৷ পুরো প্রক্রিয়াটি সংগঠিত হবে AI এজেন্টের মাধ্যমে ৷ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ফিচারগুলি রোল-আউট শুরু হবে ৷
Meta-র দাবি নতুন এই ফিচারগুলি চালু করার ফলে ছোটো ব্যবসায়ীরা অনেক লাভবান হবেন ৷ কারণ তাঁরা অনলাইনে সেলস বৃদ্ধি করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি নিরাপদ পদ্ধতিতে পেমেন্ট গ্রহণও করতে পারবেন তাঁরা ৷